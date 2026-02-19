Gremios, agrupaciones políticas y distintas personas se acercaron a las inmediaciones del Congreso en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, esta vez, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en la Cámara de Diputados desde las 14 de este jueves 19 de febrero. El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, remarcó que el nivel de acatamiento fue “importantísimo”.

La medida de fuerza se notó principalmente en el mínimo funcionamiento del transporte público, ya que sólo salieron a las calles las líneas de colectivos pertenecientes al Grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA. Por ende, los servicios de autos de aplicaciones y combis fueron las alternativas para suplir la falta de colectivos, trenes y subtes.

También se paralizó el funcionamientos de la mayoría de las fábricas de diferentes sectores de la industria, como también la atención al público en dependencias públicas, bancos y otras entidades. Donde menos se sintió el paro de la CGT fue en los comercios a la calle de casi todos los rubros, que en un buen porcentaje abrieron las persianas y funcionaron con total normalidad.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) estarán al frente hasta 2029. Foto: Noticias Argentinas

Sola sostuvo que la huelga reflejó un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo a los cambios en la normativa que rige el ámbito del trabajo. “El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la adhesión del gremio de colectiveros de la UTA y cómo esto condicionó a quienes quisieron ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes “tienen derecho a expresarse también y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”. Para Sola, el respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”.

Además, profundizó sobre el conflicto en Fate, que cerró sus puertas este miércoles 18, el Gobierno dictó conciliación obligatoria y la empresa debió suspender los 920 despidos que había ejecutado. “Es solo la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído desde la llegada de Milei al Gobierno”.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores, esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió Sola.

Los sectores duros de la CGT: qué dijeron en medio del paro nacional

En tanto, sectores duros de la CGT, críticos de la conducción de la central, junto a sindicatos de las dos CTA, sumaron al paro una marcha hacia las puertas del Congreso, donde Diputados trata el proyecto de Reforma Laboral luego de la media sanción que obtuvo en el Senado.

Se trata del Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios de las distintas centrales, que desde hace semanas venían ejerciendo presión a la CGT para que llamara a un paro contra la reforma.

La medida de fuerza durará 24 horas. Foto: Noticias Argentinas

“Estamos cumpliendo con ese mandato, con ese compromiso que tomamos de estar en las calles luchando. No concebimos otro camino que no sea el de la lucha para revertir y transformar esta realidad que nos duele a todos”, sostuvo el titular de la UOM, Abel Furlán, en una conferencia en la sede de Madres de Plaza de Mayo antes de la movilización.

“Esta Reforma Laboral, mal llamada modernización laboral, tiene como único objetivo el sometimiento y la pérdida de dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos a seguir trabajando para profundizar nuestra lucha porque nos asiste absolutamente toda la razón”, agregó.