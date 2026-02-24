Los judiciales marcharon contra el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad. Foto: Cuenta de Twitter de la CGT

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza Julio Piumato se movilizó ante el Palacio de Tribunales para rechazar ante la sede de la Corte Suprema de Justicia el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores judiciales realizaron la protesta en el marco de un paro que comenzó a las 11 de la mañana de este martes 24 de febrero y contó con la adhesión de la CGT de la que Piumato es secretario de Derechos Humanos.

Según Piumato, el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es “la liquidación del fuero del trabajo, es algo totalmente inconstitucional”. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores ocuparon el edificio de Diagonal Norte 760 perteneciente a la Justicia laboral con apoyo del gremio.

“Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate, porque nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, expresó Piumato a través las redes sociales del sindicato. En este sentido, agregó que el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, incluido en la ley de Reforma laboral, “es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional y apunta a transformar un país federal en uno totalmente unitario”. Y agregó: “Busca regir no solo las relaciones laborales sino también las económicas cuando esto le toque al fuero comercial”.

Interna en la UOM: polémica por la tercerización del manejo de aportes sindicales a una empresa privada

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) enfrenta una fuerte controversia interna a pocas semanas de renovar su conducción nacional. En el centro de la escena se encuentra un contrato firmado en 2023 que delega en una empresa privada la administración de una parte sustancial de los aportes que realizan sus afiliados.

El acuerdo fue suscripto en febrero de 2023 y establece una vigencia de diez años. Entre las atribuciones otorgadas a la empresa figuran la apertura y administración de cuentas bancarias a nombre de seccionales, auditorías internas y ejecución de pagos vinculados a la actividad sindical. USEM SA fue creada en diciembre de 2022 y tiene como accionistas a Raúl Branconi y María Soledad Calle, dirigente con participación en la estructura gremial y militancia en La Cámpora. Calle, además, ejerce representación sindical ante la Organización Internacional del Trabajo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exige un paro general a la CGT. Foto: -

Sectores internos cuestionan la falta de debate previo en las seccionales sobre la decisión de tercerizar la administración de los recursos. También plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y la conveniencia de delegar en una firma privada el manejo de fondos provenientes de aportes obligatorios. La discusión se produce en un escenario de elecciones internas previstas para el 18 de marzo, en medio de un clima político y sindical marcado por tensiones frente a la agenda económica del Gobierno nacional.