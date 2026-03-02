Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con el periodismo en la puerta de Tribunales -sobre la calle Talcahuano-, el dirigente sindical explicó que con esta presentación la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

Dicha presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

Por su parte, Jerónimo afirmó que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”,

“Ayer esperábamos que el presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera”, recalcó, haciendo referencia a la apertura de sesiones ordinarias.

En tanto, Argüello sostuvo que la afirmación de anoche de Milei acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

El comunicado de la CGT contra la reforma laboral

La CGT afirmó hoy que su reclamo de inconstitucionalidad sobre la ley de reforma laboral se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT que tienen rango constitucional.

“La mal llamada de ‘modernización’, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó este lunes la central sindical en un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.

Para la CGT, la nueva ley vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.

Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.

Además, sostiene el escrito “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.

Asimismo, cuestiona que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Además elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley”, y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social”.

Para la CGT todo esto se suma a que producto de las políticas actuales “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.

“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, destaca el comunicado.