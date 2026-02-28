Bombardeos de Israel y EE.UU. en Irán. Foto: via REUTERS

El Gobierno nacional activó el protocolo para reforzar las fronteras tras el ataque a primera hora de este sábado de Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán, y luego de que la nación persa reaccionara con un lanzamiento de misiles a modo de represalia.

Esta activación del protocolo de seguridad, desde la Casa Rosada sostienen que es automática ante conflictos internacionales de gran magnitud, donde se implica la coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estados (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad.

El Gobierno activó un protocolo de seguridad ante el conflicto en Medio Oriente. Foto: REUTERS

¿Qué implica la activación del protocolo de seguridad en la Argentina para reforzar la custodia de las fronteras?

Lo que se lleva a cabo, entre otras cuestiones, es un monitoreo permanente de la situación en Medio Oriente, además de reforzar los controles de ingreso y egreso del país, junto con un aumento de la trazabilidad de movimientos fronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas de mayor sensibilidad.

Asimismo, desde el Gobierno sostienen que mantienen canales de contacto con agencias de seguridad e inteligencia de países aliados, donde se los incluye a Estados Unidos e Israel.

La idea de una tarea tan coordinada es la de anticipar movimientos logísticos o de cualquier otra índole de personas que puedan ubicarse dentro de las alertas tempranas.

Máxima tensión en Medio Oriente con los bombardeos en Irán

Fue una madrugada de sábado muy tensa y preocupante para el concierto político mundial, donde la máxima tensión se hizo presente en Medio Oriente tras los bombardeos de forma coordinada por parte de EE.UU. e Israel contra territorio iraní, en donde se vieron afectadas varias ciudades en simultáneo, incluyendo la capital de la nación persa, Teherán.

Israel confirmó un “ataque preventivo” además de declarar estado de emergencia, al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la participación de su país en el embiste a través de un video de ocho minutos que compartió en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

“El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen (iraní)”, afirmaron en un comunicado.

Ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Foto: EFE

En respeuesta de estos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron el lanzamiento de varios misiles desde Irán con dirección a territorio israelí, según confirmaron en un comunicado.

Esto mismo fue también confirmado por la Guardia Revolucionaria iraní, que anunció “la primera oleada” de misiles contra Israel. Esta situación eleva al máximo la alerta en la región dado que dos superpotencias militares se estarían enfrentando cara a cara, lo que afecta sobremanera al resto de los países vecinos.