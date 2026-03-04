Glaciares e la Antártida. Foto: Unsplash.

El tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo de fricción parlamentaria. Tras intensas negociaciones en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, la oposición logró torcerle el brazo al oficialismo y forzó la creación de dos jornadas de audiencia pública, un movimiento que dilata el avance del proyecto hacia el recinto hasta al menos mediados de abril.

La estrategia de La Libertad Avanza, que inicialmente buscaba una única audiencia pública para cumplir rápidamente con los requisitos constitucionales, chocó con una postura unificada de los bloques opositores. Legisladores de diversas bancadas argumentaron la necesidad de un proceso más robusto que incluya una visión federal y la participación real de las provincias cuyas cuencas hídricas están alcanzadas por la normativa.

Ley de Glaciares: la votación en el Senado. Foto: Captura

El juego de fuerzas políticas en la modificación de la Ley de Glaciares

El diputado libertario Nicolás Mayoraz había propuesto originalmente una única audiencia para el 25 de marzo bajo un esquema híbrido. Sin embargo, la presión de sectores como la Coalición Cívica, a través de Maximiliano Ferraro; y Unión por la Patria, con las voces de Beatriz Estévez y Sabrina Selva, obligó a una reconfiguración. El oficialismo, consciente de la necesidad de consenso para evitar trabas mayores, terminó cediendo.

El resultado es un esquema desdoblado: las audiencias se llevarán a cabo los días 25 y 26 de marzo combinando la presencialidad con la modalidad virtual. Este formato buscará dar cumplimiento a estándares de participación federal, un punto que la oposición consideraba innegociable dado el impacto interjurisdiccional de las cuencas involucradas.

Ley de Glaciares: por qué el debate quedó bajo la lupa

La discusión no estuvo exenta de críticas: la oposición cuestionó la ausencia constante de funcionarios del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto exigiendo respuestas concretas sobre los fundamentos de la iniciativa. Por su parte, el oficialismo, con Silvana Giudici a la cabeza, intentó ironizar sobre la solicitud opositora y señaló que en el pasado reciente, esas mismas fuerzas no habían mostrado el mismo interés por las audiencias públicas.

A pesar de los cruces, el mecanismo quedó definido: se permitirá la participación de actores sociales, sectores productivos y comunidades indígenas registradas con tiempos acotados de exposición para garantizar la fluidez del debate. Además, se estableció un estándar de legitimidad: la reunión solo tendrá validez si cuenta con una asistencia mínima de cuatro diputados por cada comisión convocada.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Qué se viene con el debate de La Ley de Glaciares: la proyección del Gobierno

Con esta hoja de ruta, el Gobierno ve postergada su pretensión de llevar el proyecto al recinto de manera inmediata. La demora no es solo procedimental, sino política: el oficialismo deberá administrar el tiempo de aquí hasta abril para garantizar que una vez finalizadas las audiencias, el proyecto cuente con el apoyo necesario.

La Ley de Glaciares, lejos de ser un mero trámite administrativo, se transformó en un terreno donde se disputa no solo la protección ambiental, sino también el modelo de construcción de consensos en un Congreso fragmentado. Ahora la mirada está puesta en la última semana de marzo de 2026, donde la calidad de las exposiciones y el volumen de la participación definirán el verdadero clima político previo a la votación final.