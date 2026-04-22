El Gobierno volvió a instalar en el centro del debate político el proyecto de Ficha Limpia. Foto: REUTERS

El Gobierno volvió a instalar en el centro del debate político el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que apunta a impedir que personas con condenas por corrupción puedan presentarse como candidatas a cargos electivos.

La medida forma parte de un paquete de reforma electoral que el Poder Ejecutivo enviará este miércoles al Congreso de la Nación Argentina, y que también incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de la política.

Reforma electoral en Argentina: el Gobierno impulsa Ficha Limpia en el Congreso

El impulso de Ficha Limpia no es nuevo, pero ahora vuelve con fuerza en el marco de una reforma más amplia del sistema electoral. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es “elevar los estándares de integridad” en la función pública y responder a una demanda social vinculada a la transparencia.

La reforma electoral que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación incluye la eliminación de las PASO. Foto: NA

En concreto, el proyecto establece que no podrán integrar listas electorales aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción contemplados en el Código Penal, particularmente los incluidos en los capítulos referidos a cohecho y tráfico de influencias.

Los delitos que incluye la Ficha Limpia

Delitos de malversación de caudales públicos

Empleo y encubrimiento

Enriquecimiento ilícito de funcionarios

Exacciones ilegales

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Ficha Limpia: quiénes no podrán ser candidatos por condenas de corrupción

El alcance de la iniciativa no se limita solo a las candidaturas. Según el artículo 7 del proyecto, las restricciones también abarcan la designación en cargos clave del Estado. Entre ellos:

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros, secretarios y subsecretarios

Autoridades de organismos descentralizados y de la seguridad social

Integrantes de cuerpos colegiados

Personal diplomático bajo la Ley del Servicio Exterior

Directores de empresas con participación estatal

En términos generales, la norma impide el acceso a funciones equivalentes dentro de la administración pública para quienes estén alcanzados por estas condenas.

Qué dice el proyecto sobre condenas, segunda instancia y plazos electorales

Uno de los puntos centrales del proyecto es el momento en que se considera efectiva la inhabilitación. La propuesta establece que solo se aplicará si la condena fue confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Los condenados por delitos de corrupción contemplados en el Código Penal no podrán presentar su candidatura. Foto: REUTERS

Además, contempla una situación particular: si la confirmación de la condena ocurre después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién una vez finalizado el proceso. Es decir, el dirigente podrá participar de esa elección, pero quedará impedido para futuras instancias.

También se prevé que la inhabilitación se mantenga incluso si la segunda instancia confirma el delito, aunque modifique la pena establecida en primera instancia.

Registro de Ficha Limpia: el rol de la Cámara Nacional Electoral en el control de candidatos

El proyecto asigna a la Cámara Nacional Electoral la creación y administración de un Registro Público de Ficha Limpia. Allí, se inscribirán las sentencias de segunda instancia que confirmen delitos de corrupción, con el objetivo de garantizar transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía.

La iniciativa promete reabrir un intenso debate en el Congreso, donde ya hubo intentos previos de avanzar con Ficha Limpia sin éxito definitivo. Su inclusión dentro de una reforma electoral más amplia (que también toca temas sensibles como las PASO y el financiamiento) anticipa una discusión de alto voltaje político en la próximas semana de abril.