Manuel Adorni. Foto: NA.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma este miércoles un capítulo clave en los tribunales federales, donde se presentará a declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió al funcionario el inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500.

La declaración de Feijoo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita para desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria, ya que el testigo —cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora— podría aportar detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230 mil dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el vínculo personal entre las partes también está bajo la lupa. Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con el funcionario público debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la “confianza” que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

Manuel Adorni. Foto: NA.

Además de Feijoo, la jornada incluye el testimonio del encargado del edificio de Caballito para constatar el estado del departamento al momento de la transacción.

En paralelo, la Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas: el fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda.

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.

Declararon las dos jubiladas que le prestaron dólares y sostuvieron que la operación fue manejada por sus hijos

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miró al 500 a Manuel Adorni, declararon en la mañana de este miércoles 15 de abril en los Tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa. La coincidencia de las mujeres es que negaron conocer al jefe de Gabinete y afirmaron que la operación fue realizada por sus hijos.

Según revelaron fuentes judiciales, Viegas aseguró no conocer a Adorni y explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación. En esta misma línea, manifestó que solo vio al jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte, Sbabo dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas: explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, y señaló que cobra una jubilación de unos $350.000. Feijoo, el hijo de Viegas mencionado en la declaración, también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria y está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendió el inmueble de la calle Miró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo. Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los Cuadernos de las Coimas donde también interviene.

Además, las jubiladas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares. La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía; y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el jefe de Gabinete les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 más los intereses de la operación, que deberá saldarlo en un plazo de siete meses. Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos después de que el juez Ariel Lijo haya levantado elsecreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti.