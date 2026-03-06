Canal 26
Por Canal 26
viernes, 6 de marzo de 2026, 12:08
Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.
Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

En pleno conflicto en Medio Oriente, Javier Milei parte rumbo a Estados Unidos, en su decimoquinto viaje desde que es jefe de Estado, en una gira que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con Donald Trump.

La primera parada será Miami, donde el presidente participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”.

Javier Milei en la sesión inaugural del Consejo de la Paz
El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

El objetivo es claro: estrechar la cooperación militar en un contexto donde el Pentágono observa con lupa los movimientos en las fronteras calientes del mundo.

La continuidad de la agenda de Milei en el exterior

Al otro día, el mandatario, junto con su comitiva, se trasladarán a Manhattan para el “Argentina Week” que comenzará el lunes 9 de marzo.

También podría interesarte
Un cambio histórico en la aviación: cómo es el Phantom 3500, el avión comercial sin ventanas que volará a partir de 2027

Un cambio histórico en la aviación:cómo es el Phantom 3500, el avión comercial sin ventanas que volará a partir de 2027

Donald Trump recibió a Lionel Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca: del fanatismo de su hijo al reconocimiento a Mascherano

Donald Trump recibió a Lionel Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca:del fanatismo de su hijo al reconocimiento a Mascherano

La actividad es un “road show” de inversiones en el que se buscará mostrar al país como destino de fondos seguros de empresarios interesados en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.

Javier Milei y José Antonio Kast presidente de Chile
El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Una vez que el jefe de Estado finalice su participación en Manhattan, tiene previsto volver a Sudamérica para asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Esto será el miércoles 11 de marzo a las 12:00 del mediodía.