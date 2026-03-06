Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

En pleno conflicto en Medio Oriente, Javier Milei parte rumbo a Estados Unidos, en su decimoquinto viaje desde que es jefe de Estado, en una gira que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con Donald Trump.

La primera parada será Miami, donde el presidente participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”.

El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

El objetivo es claro: estrechar la cooperación militar en un contexto donde el Pentágono observa con lupa los movimientos en las fronteras calientes del mundo.

La continuidad de la agenda de Milei en el exterior

Al otro día, el mandatario, junto con su comitiva, se trasladarán a Manhattan para el “Argentina Week” que comenzará el lunes 9 de marzo.

La actividad es un “road show” de inversiones en el que se buscará mostrar al país como destino de fondos seguros de empresarios interesados en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.

El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Una vez que el jefe de Estado finalice su participación en Manhattan, tiene previsto volver a Sudamérica para asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Esto será el miércoles 11 de marzo a las 12:00 del mediodía.