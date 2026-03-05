El ministro de Economía defendió la apertura comercial. Foto: Los Andes

En el marco de la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios realizado en Mendoza, Luis Caputo protagonizó un discurso de fuerte impronta política frente a una audiencia de empresarios. El funcionario defendió con énfasis los lineamientos del actual plan económico del Gobierno y aprovechó la ocasión para cuestionar a los sectores que reclaman medidas proteccionistas asegurando que el modelo de gestión libertaria es “eficiente, moral y justo”.

Durante su disertación, Caputo puso el foco en la reconstrucción de la confianza como el motor indispensable para consolidar la recuperación de la actividad. “Venimos de gobiernos que primaron el gobernar como un negocio y eso en este país ha cambiado 180 grados. No existe más”, sentenció.

Luis Caputo. Foto: NA

Uno de los puntos más críticos del mensaje fue la respuesta directa a quienes presionan por una corrección del tipo de cambio dentro del ecosistema industrial. El ministro de Economía fue contundente al rechazar la devaluación como herramienta para ganar competitividad.

“Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó. En este sentido, Caputo adelantó que el Gobierno mantendrá la estrategia de apertura comercial con el objetivo de que la competencia fuerce al sector privado a invertir en tecnología y por ende, a ofrecer mejores productos a precios más competitivos para los consumidores. “Hay enormes razones para ser optimistas y no engancharse con el pasado. Es momento de dejar el pasado atrás”, insistió.

Foco en la disciplina fiscal y el futuro: la proyección de Caputo

Según el Gobierno, macroeconomía argentina muestra señales de crecimiento. En este contexto, once de los quince sectores que mide el INDEC registraron avances y el ministro enfatizó que el camino a seguir requiere de una disciplina fiscal innegociable.

Además, reafirmó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de todas las obligaciones financieras condicionando futuras reducciones de carga tributaria a la obtención de un superávit fiscal robusto. “Necesitamos seguir bajando impuestos. Para ello necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda”, detalló.

Con este mensaje, el Ejecutivo busca redefinir la relación entre el Estado y el sector productivo desplazando el eje desde la protección y los beneficios sectoriales hacia un esquema de competencia abierta y desregulación, bajo la premisa de que esa es la única vía para sostener el crecimiento a largo plazo.