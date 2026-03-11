El jefe de Gabinete Manuel Adorni en el cierre de la Argentina Week en Nueva York Foto: Captura

Como parte del cierre del denominado Argentina Week, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un discurso en el que, dirigiéndose a los empresarios, llamó a invertir en el país: “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión”.

Además, aludió a los cuestionamientos que surgieron por el viaje de su esposa en el avión presidencial y se expresó en contra de quienes trataron de “empañar” la agenda del Gobierno en Estados Unidos a partir de la utilización de “fake news e imágenes creadas con Inteligencia Artificial”.

“No importa cuanto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week, de intensísimo trabajo, todos lo que están aquí lo saben”, sentenció.

“Intentaron con mentiras, - añadió- con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos".

El mensaje del funcionario fue en el cierre del evento realizado por la Embajada de Argentina en Manhattan con el objetivo de “mostrar Argentina al mundo” y en el que participaron funcionarios del Gobierno, gobernadores y empresarios.

“Las oportunidades están sobre la mesa, las reformas estan en marcha”, sostuvo.

El discurso completo de Manuel Adorni en el cierre de Argentina Week

Buenas tardes a todos, una vez más, una alegría volverme a reencontrar con prácticamente todos ustedes, que ya los he visto en algún otro momento de esta semana. Quisiera comenzar agradeciéndoles por haberse tomado el tiempo para acercarse a hablar sobre las oportunidades que tiene la República Argentina durante estos días. Desde el lunes a hoy escucharon todo tipo de oradores contándoles sobre las diversas oportunidades de inversión que presenta la Argentina en esta nueva era la reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales tecnología agroindustria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar.

Durante los próximos años cada una de estas áreas que les nombré van a experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales. Este evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían.

Durante los próximos años cada una de estas áreas que les nombré van a experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales. Este evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían.

La Argentina integraba occidente con la capacidad para ofrecer la seguridad de sus propias fronteras y con un control migratorio estricto, gracias a fuerzas de seguridad acordes y Fuerzas Armadas serias y correctamente equipadas. Veremos desarrollarse un montón de sectores primarios, sí, pero contrario a lo que creen algunos la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización, si no lo opuesto. Argentina se convertirá en una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio.

Gracias a la energía barata, por el crecimiento de nuestra producción vamos a ver la localización de industria pesada en nuevos polos a lo largo y ancho del país según la demanda de cada sector y este proceso va a profundizarse gracias a un reordenamiento de los incentivos, las provincias competirán fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto. Por primera vez, una administración central les dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones, impulsado por el principio de competencia fiscal.

Hoy la Nación argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo. Y el gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria y cuanto más crezca la economía, más resto tendremos para seguir bajando impuestos y volver aún más atractiva cualquier inversión que se quiera establecer. De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas.

Para ponerlo en contexto una expansión parecida a la que sucedió en Estados Unidos hace más de 100 años y generó la consolidación del estado de California, uno de los estados más importantes, una nueva fiebre del oro en la Argentina. Nuestra gestión cree firmemente que este camino recorrido, con trabajo duro, con esfuerzo y con seriedad, va a hacer de la Argentina el paraíso que estuvo destinado a ser desde un principio. Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio, pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural. Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse. No se escondan. Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público.

Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros estar a la altura de la historia, las oportunidades están sobre la mesa, las reformas están en marcha, la invitación es bien clara, acompáñenos en esta nueva etapa, este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo, no importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026 de intensísimo trabajo, todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos. Muchas gracias a todos por ser parte de este hito inaugural de nuestro futuro. Muchísimas gracias.