Manuel Adorni respondió a las críticas por volar en el avión presidencial junto a su esposa:

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Manuel Adorni viajó a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa y desató una polémica por el costo del pasaje. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, apuntó.

La controversia comenzó cuando Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista, elevó un pedido para saber si la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, “voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”. Cabe recordar que el viaje de Manuel Adorni con su esposa se dio en el marco de la gira internacional de Javier Milei en Estados Unidos, quien estuvo acompañado de varios de sus ministros y un grupo de once gobernadores aliados.

Manuel Adorni y su esposa Foto: -

Qué respondió Manuel Adorni

Adorni fue efusivo en su respuesta y afirmó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$ 5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

En una entrevista para A24, el jefe de Gabinete confesó: “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”. Además, denominó “denunciadores seriales” a quienes apuntan sobre el tema.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: NA

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, remarcó Adorni. Sobre el pedido de información presentado en el Congreso, se defendió: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.

“El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, insistió.

Cómo sigue la agenda de Adorni

Durante la jornada de este miércoles 11 de marzo, mantuvo dos encuentros importantes dentro de su agenda: el primero fue en la sede del Bank of America en Nueva York con los gobernadores; y el segundo fue un desayuno de trabajo con empresarios en el marco de una ronda de diálogo sobre oportunidades de inversión y cooperación económica entre la Argentina y Estados Unidos.

En paralelo, convocará a la mesa política por primera vez desde que Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1° de marzo. Se espera que el encuentro se lleve a cabo el próximo lunes 16 de marzo en el despacho del jefe de Gabinete de Ministros con el objetivo de establecer la hoja de ruta legislativa del Gobierno, así como también la estrategia de cada sector del oficialismo.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Esta famosa mesa política está conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.