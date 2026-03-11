La Justicia desestimó un pedido de la CGT para frenar el traspaso de la Justicia del Trabajo. Foto: NA

La Justicia rechazó un planteo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra algunos artículos de la reforma laboral vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo desestimó la medida cautelar solicitada por la central sindical para suspender la aplicación de esos puntos de la ley mientras se resuelve el fondo del litigio.

La decisión fue adoptada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, quien intervino en el amparo presentado por la CGT contra el Estado nacional.

La presentación judicial había sido realizada el 6 de marzo, luego de la sanción de la reforma laboral en el Congreso y antes de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La CGT solicitó nulidad e invalidez constitucional

En el escrito, la central obrera solicitó la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la norma, que establecen el traspaso de la función judicial en materia laboral desde la Justicia nacional hacia la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, pidió una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de esos artículos y del convenio de transferencia previsto en la ley hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En su resolución, el juez Lavié Pico sostuvo que las medidas cautelares de carácter innovativo tienen un carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de que exista un fallo sobre la cuestión de fondo.

En este sentido, consideró que el planteo de la CGT requería analizar aspectos centrales del litigio, algo que según explicó excede el marco de una instancia cautelar. Por este motivo, resolvió rechazar el pedido de suspensión inmediata de los artículos cuestionados y del acuerdo de transferencia incluido en la ley.

El planteo presentado por la CGT

En su presentación, la CGT cuestionó el traslado de competencias judiciales al sostener que la norma implicaría la desaparición de la Justicia nacional del Trabajo y el traspaso de esas funciones al ámbito porteño.

También, argumentó que la medida podría generar perjuicios para trabajadores y trabajadoras y que la reforma vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho laboral.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había afirmado el cosecretario general de la central sindical, Jorge Sola, al momento de presentar el recurso ante Tribunales.

El rechazo de la cautelar no implica una resolución definitiva sobre el amparo, ya que la decisión puede ser apelada por la CGT. Además, la central obrera presentó otro recurso ante la Justicia laboral en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.