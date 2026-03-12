Walter Bento, ex juez federal de Mendoza. Foto: Gentileza Diario Uno

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para uno de los abogados condenados en la causa contra el ex juez de Mendoza Walter Bento, por amenazas al fiscal Dante Vega que llevó adelante esa investigación. Según grabaciones obrantes en la causa, el acusado dijo que había comprado un “fusil” para que mataran al funcionario que lo investigaba.

Se trata de una causa separada y paralela al caso principal en donde, en febrero pasado, Bento fuera condenado a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables. En ese juicio también fue condenado el abogado Jaime Andrés Alba Nortes -a siete años de prisión- como organizador de la asociación ilícita que contactaba a narcos y contrabandistas que el juez investigaba y les pedía coimas a cambio de resoluciones favorables.

Walter Bento. Foto: NA

Mientras tramitaba esa causa, el informante policial Enzo Diego Stuto se reunió con Alba, a quien conocía por su trabajo, y este abogado le dijo que “había comprado un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega”.

La declaración de Stuto se concretó ante el Tribunal Oral de Mendoza, durante el juicio a Bento, a partir de lo cual se apartaron testimonios y se abrió una causa por amenazas, en donde se incorporaron grabaciones de diálogos en abril y mayo de 2021 entre el informante y el abogado.

“Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega” decía en uno de esos diálogos. “Che, entonces le digo, me podés sacar las esposas que se yo, y cuando me las sacaron, olvidate [...], soltaste al dogo (risas)... y lo mando y lo voy a mandar a saetear”, “lo voy a mandar a saetear, compré un fusil, sete, setenta lucas, un trescientos ocho’, “compré para que lo maten [...], te lo juro por mis hijos”, decía en otro.

Jaime Andrés Alba Nortes. Foto: El Sol

La jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Pravata, condenó a Alba –que cumplía arresto domiciliario- a seis meses de prisión en suspenso. En su indagatoria, el hombre afirmó que “era un comentario en una charla privada” y que sabía que su interlocutor era informante policial. Para la jueza Pravata no quedaron dudas de que existieron las amenazas contra el fiscal. La defensa apeló, pero la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

La defensa presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible y así quedó firme la condena.