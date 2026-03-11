Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Las autoridades de las Cámaras de Senadores del Congreso de la Nación autorizaron un aumento salarial escalonado para los trabajadores legislativos, que totalizará un 9,4% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Debido a la normativa vigente, esta actualización impactará de manera directa en los haberes de los integrantes del Senado.

El cronograma de aumentos se desglosa de la siguiente forma: un 2% retroactivo a diciembre; un 2,2% acumulativo desde enero; 2% en febrero; 1,7% en marzo y un 1,5% a partir de abril. El acta acuerdo fue rubricada por los secretarios administrativos y parlamentarios de ambas cámaras y Norberto Di Próspero, titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL).

Aumento de sueldo en la Cámara de Senadores

Desde noviembre de 2025, los senadores percibían una dieta bruta de aproximadamente $10,2 millones. Al estar sus ingresos atados al valor de los módulos de los empleados del Congreso, el nuevo ajuste elevará sus remuneraciones brutas a cerca de $11,6 millones.

Actualmente, el ingreso de un senador se compone de 2500 módulos base a los que se suman 1000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo. Sobre este último ítem, se registran excepciones puntuales: no lo perciben Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde (por representar a la Ciudad de Buenos Aires), ni tampoco Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación como exgobernadora.

Sueldos en la Cámara de Diputados: la diferencia con el Senado que generó tensión

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, las dietas en la Cámara Baja no están vinculadas a las paritarias del personal. En este sector, las actualizaciones son definidas de manera discrecional por el presidente del cuerpo, Martín Menem.

Esta diferencia en los sistemas de actualización profundizó la brecha salarial entre ambas cámaras. Mientras un senador superará los $11 millones, un diputado nacional percibe actualmente $6 millones brutos -aproximadamente $4,5 millones netos-, sumado a un extra de $600.000 por representación. Según explicaron fuentes parlamentarias, esta asimetría es motivo de reclamos recurrentes. “La definición de los sueldos de los diputados es arbitraria y depende de Martín Menem. Hasta ahora estuvo dando aumentos paulatinos pero la diferencia entre las cámaras es muy grande”, expresó un diputado nacional.

Cabe recordar que tras las polémicas de mediados de 2024, se estableció por resolución que cualquier mejora salarial obtenida por los trabajadores del Palacio Legislativo se traslade automáticamente a las dietas de los senadores, mecanismo que vuelve a activarse con este último acuerdo.