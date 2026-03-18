EEUU destacó a Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto:

Javier Milei viajará al Vaticano para despedir al Papa. Foto: NA/Juan Foglia.

El gobierno de Estados Unidos elogió a Javier Milei y a la Argentina tras la formalización del país al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El reconocimiento diplomático subrayó el nuevo rol de liderazgo que asumirá la nación en la agenda de derechos humanos a nivel global.

A través de sus canales oficiales, el secretario de Estado, Marco Rubio, resaltó la relevancia de esta gestión bajo la administración de Donald Trump: “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, expresó el funcionario norteamericano.

El mensaje de Rubio se dio en un contexto marcado por el anuncio de Cancillería: Argentina se convirtió en el primer país sudamericano en encabezar esta organización intergubernamental. La IHRA coordina a gobiernos y especialistas de todo el mundo con el fin de fomentar la educación, la investigación y la memoria del Holocausto y del genocidio romaní, además de combatir el antisemitismo.

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto: la intención del Gobierno tras el anuncio de Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Pablo Quirno se confirmó que la conducción del organismo recaerá en el empresario Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires. “Por decisión del Presidente Javier Milei, la Presidencia será ejercida por Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería argentina, y tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto”, detalló el comunicado oficial.

Bajo esta consigna, la gestión de La Libertad Avanza buscará que las enseñanzas sobre el Holocausto trasciendan las brechas generacionales. Según el documento de Cancillería, “la República Argentina reafirma su compromiso con la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto y el genocidio de los Romá, así como con la lucha contra el antisemitismo, con el propósito de que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones y trasciendan fronteras”.

Para Marcelo Mindlin, este nombramiento “representa un enorme desafío y una oportunidad histórica para acercar a América Latina con la Alianza”. El empresario se propuso transformar la memoria del Holocausto en una política de Estado que atraviese el sistema educativo nacional.

La elección de Argentina se da en un contexto global complejo, marcado por el resurgimiento del antisemitismo en Europa. Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, señaló que la candidatura argentina contó con un apoyo transversal: “Hablé con los candidatos presidenciales y los tres más importantes -Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich- dijeron que apoyarían esa nominación”.

Gelblung también explicó por qué la sede sudamericana resultó atractiva en este momento. “Organizar hoy en Europa algo que tenga que ver con la lucha contra el antisemitismo lo encontraban complejo. Austria tenía intenciones, Francia también, pero era difícil sesionar allí”, dijo.

Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto: las actividades previstas en Buenos Aires

31 de mayo y 1 de noviembre: Encuentros públicos internacionales.

1 al 4 de junio y 2 al 5 de noviembre: Sesiones plenarias con expertos de los 35 Estados miembros.

Digitalización: El país trabajará en facilitar el acceso público digital a los documentos históricos que custodia la Cancillería sobre la temática.

El video del Gobierno por el 24 de Marzo en 2025: rechazó la cifra de 30 mil desaparecidos y reivindicó la “Memoria completa”

El Gobierno nacional difundió en la madrugada de este domingo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del escritor Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro. En el mensaje, la administración de Javier Milei insistió en el concepto de “Memoria completa”, que incluye la condena a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar y también a los actos de violencia de organizaciones armadas.

La pieza audiovisual fue producida por el equipo de comunicación de la Casa Rosada y guionada por Laje. En el contenido, se reitera una visión que ya había generado polémica en 2024: señalar que la violencia política previa y posterior al golpe del 24 de marzo de 1976 también debe formar parte del recuerdo colectivo.

El video fue difundido horas antes de que comenzara la marcha central por el 24 de marzo, encabezada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, y diversas organizaciones, que volvieron a reclamar justicia y memoria por los 30 mil desaparecidos.