Diputados retoma la actividad con la constitución de 18 comisiones:

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados reanudará su actividad desde la próxima semana con la constitución de 18 comisiones y el oficialismo mantendrá el control de los principales organismos asesores para impulsar su agenda parlamentaria.

Cabe señalar que estas comisiones son clave para poder sancionar leyes, ya que se encargan de estudiar y emitir los dictámenes que se tratan en el recinto por lo cual es central tener las presidencias para definir los temas que se abordarán.

En diciembre se armaron 9 comisiones -denominadas de gestión- que quedaron en manos de La Libertad Avanza (LLA) que ahora ahora sumará otras cuatro sustanciales.

Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. Foto: JUAN FOGLIA/NA

Según señaló la agencia Noticias Argentinas, entre el martes, miércoles, y jueves próximos se constituirán 18 comisiones, de las cuales 9 serán para el peronismo, cuatro para LLA, tres para Fuerzas del Cambio -integrado por el PRO, UCR, MID, y Por Santa Cruz- y dos el Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas, y Coalición Civica).

De todos modos, los organismos que le corresponderán al peronismo son aquellos que “teóricamente” no marcan agenda, aunque a veces puede surgir algún tema que empiece a tener impacto público, como sucedió el año pasado con discapacidad.

Qué comisiones hay en Diputados y cuáles se construirán la próxima semana

La Libertad Avanza tiene las presidencias de las comisiones de: Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal, Justicia, Recursos Naturales, Relaciones Exteriores ,Mercosur, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, y Familia, Juventudes y Niñez.

Ahora, el oficialismo sumará a las comisiones de: Legislación General-donde se mantendría en el cargo Santiago Santurio-, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública.

Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de: Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Cuándo se construyen las nuevas comisiones en Diputados

Martes 17

Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Legislación General, Comercio; de las Personas Mayores; Industria; y Economía

Miércoles 18

Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social y Salud Pública; Educación; Población y Desarrollo Humano; y Energía y Combustibles.

Jueves 19

Mujeres y Diversidad; Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.