El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre Foto: TV Pública

Javier Milei arribó este viernes 20 de marzo a Budapest pasadas las 16 horas en lo que será una nueva escala de su agenda internacional. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el presidente participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantendrá un encuentro bilateral a solas con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

La agenda internacional de Javier Milei fue intensa en las últimas semanas: a principios de marzo, viajó a Estados Unidos para mantener encuentros con Donald Trump, empresarios, líderes ligados al judaísmo y la inauguración de “Argentina Week”. Luego desembarcó en Chile para presenciar la asunción del nuevo presidente José Kast y pocos días después, viajó a España, donde participó del Foro Económico de Madrid.

En esta oportunidad, el viaje a Hungría se produce en un contexto político particular para Orban, quien atraviesa un proceso electoral de cara a las parlamentarias del 12 de abril, donde se renovarán los 199 escaños de la Asamblea Nacional de Hungría. Desde Casa Rosada, explicaron que este viaje busca transformar los gestos públicos de afinidad en una alianza geopolítica sólida.

El entorno presidencial destacó la sintonía personal entre ambos líderes y encuadró el encuentro en una estrategia de fondo: profundizar los lazos con los principales referentes de la derecha global. El antecedente más cercano de este vínculo se dio semanas atrás en Washington durante el Consejo de la Paz. Para el Gobierno, aquella postal fue el punto de partida de una relación que ahora busca adquirir espesor institucional y posicionamiento estratégico en el escenario europeo.

Qué es la Conferencia de Acción Política Conservadora, el foro de ultraderecha donde participará Milei

La quinta edición de la CPAC en Hungría funciona como el epicentro de reunión para dirigentes conservadores de todo el mundo. Para Milei, el foro representa: