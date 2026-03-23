Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

En línea con sus característicos anuncios para fechas patrias, el Gobierno Nacional prepara un nuevo video para difundir en el marco de un nuevo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El concepto de “memoria completa”, central en la batalla cultural que lleva adelante la gestión libertaria, estará presente.

A cargo del comunicado estarán el Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y el cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria. El producto final podría incluir familiares de desaparecidos durante la última dictadura que abonen a lo que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

El contenido del anuncio permanecerá blindado hasta la hora de su publicación. Será publicado durante el martes 24 de marzo, mientras organizaciones de derechos humanos se manifiestan en las calles conmemorando los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla.

Javier Milei. Foto: REUTERS.

El presidente no tiene actividades en agenda para la fecha especial. En la edición del año 2025, Agustín Laje, al mando de la Fundación Faro, fue el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario respecto al tema.

La línea institucional respecto del 24 de marzo coincide con lo expresado por Milei sobre lo que ocurrió durante la década del 70. “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.

Según lo expresado en oportunidades previas, el presidente sostiene que la cantidad de desaparecidos no son 30.000, sino 8.753 personas, en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

24 de marzo, Día de la Memoria, dictadura, Foto: Reuters

Asimismo, en diferentes ámbitos legislativos, La Libertad Avanza se expidió contra los pedidos de condena al hecho histórico que inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.

En este sentido, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa”, al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.

Por otro lado, el pasado miércoles, por iniciativa del senador Eduardo “Wado” de Pedro, la Cámara Alta aprobó sobre tablas una declaración condenatoria, aunque hubo diferencias por el concepto de “terrorismo de Estado”.