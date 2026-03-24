Trapitos

La provincia de Santa Fe dio un paso para erradicar la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El Senado aprobó un proyecto para prohibir estas prácticas en todo el territorio santafesino, estableciendo un régimen de sanciones para quienes infrinjan la normativa y se prevé que la Cámara de Diputados convierta el proyecto en ley en la sesión del próximo 9 de abril. Según el gobierno de Maximiliano Pullaro, esta herramienta permitirá abordar de forma integral una problemática que combina seguridad, control del espacio público y conflictividad social.

El nuevo marco normativo integra esta actividad al Código de Faltas provincial, lo que permitirá aplicar “multas, trabajo comunitario y, en casos de reincidencia, arresto” a quienes administren o reserven lugares de estacionamiento sin permiso oficial. Los puntos más destacados de la ley incluyen:

Agravantes: las penas serán más duras si hay violencia, amenazas o si la actividad se realiza de forma organizada durante eventos masivos.

Actuación de oficio: a diferencia de regulaciones anteriores, la policía ahora podrá intervenir sin necesidad de una denuncia previa por parte del ciudadano.

Respaldo provincial: la ley busca dar una solución definitiva a ciudades como Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Santa Fe, donde las ordenanzas locales se veían limitadas por la falta de una norma de alcance provincial.

Trapitos

Desde el sector de los trabajadores informales, la respuesta no se hizo esperar. Matías Valdes, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario, confirmó que el equipo legal del gremio prepara un recurso de amparo para proteger el derecho a la organización y la continuidad de sus tareas. Según Valdes, “el sindicato pretende instalarse en la provincia”, aunque postergaron su asamblea constitutiva para intentar abrir una instancia de negociación con los municipios.

La postura del gobierno de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro fue enfático al solicitar que cada intendencia refuerce la prohibición con normas locales espejo. Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, ratificó que el eje de la gestión es el ordenamiento urbano.

Maximiliano Pullaro. Foto: NA

Para la funcionaria, la prioridad es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, bajo la premisa de que “el espacio público es de los vecinos y las calles son de los vecinos”, una de las consignas centrales del actual plan de seguridad santafesino. Por el momento, no hubo propuestas para formalizar el trabajo de quienes recurren a las tareas de cuidacoches frente al desempleo.