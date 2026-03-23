Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

El paquete de reformas sobre la propiedad privada y los cambios en el Código Penal se mantienen en revisión por el oficialismo y dilatan su envío al Congreso. “Todavía faltan para que estén terminadas”, comentan desde el Ejecutivo.

La mesa chica del Gobierno volverá a reunirse la semana próxima para ordenar la estrategia parlamentaria mientras que el Ministerio de Justicia sigue analizando los cambios en el Código Penal y el Ejecutivo revisa los vinculados a la propiedad privada. “Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, agregan.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Cuál es la estrategia parlamentaria del Gobierno

Por un lado, desde el Ejecutivo afirman que no hay un borrador final para el paquete de reformas sobre propiedad privada, que está previsto que ingrese por la Cámara de Diputados que preside Martín Menem. El proyecto busca disminuir la intervención del Estado y ofrecer mayor seguridad a los inversores, en línea con el enfoque de desregulación promovido desde el comienzo de la gestión.

Mientras que en la última reunión se había acordado que la reforma penal ingresara por el Senado, distintos sectores del oficialismo ponen esa hoja de ruta en duda. “Patricia (Bullrich) quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados”, expresan haciendo referencia a la discusión interna sobre qué cámara debe concentrar el primer tramo del debate.

Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

El texto propone modificar la ley de expropiaciones para restringir la definición de utilidad pública, junto con una revisión de la ley de tierras rurales que flexibilice las limitaciones a la compra por parte de extranjeros. También contempla cambios en el régimen de manejo del fuego, con el objetivo de permitir variaciones en el uso del suelo en áreas afectadas por incendios, y una reformulación del esquema de integración socio-urbana de barrios populares para reducir los instrumentos expropiatorios.

Por otro lado, la reforma a la Ley de Glaciares sigue siendo prioridad del Gobierno con su media sanción en el Senado y las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo. Fijaron un criterio especial de participación para administrar los más de 30.000 inscriptos con instancias presenciales, virtuales y presentaciones por escrito o video.

Audiencia pública por la Ley de Glaciares Foto: Copilot AI por Canal 26

El proyecto que combina intereses económicos e impacto ambiental quiere ser acelerado por el Ejecutivo antes de abrir varios frentes en simultáneo, mantienen una lógica escalonada.

En la Casa Rosada admiten que aún no definieron en qué instancia impulsarán los cambios a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 también reconocen que no cuentan con una planificación cerrada para abordar los compromisos con Estados Unidos. “Vamos evaluando sobre la marcha”, señalan.