Armado de comisiones en Diputados. Foto: NA

La Cámara de Diputados reanudó las reuniones constitutivas de comisiones y designó autoridades en seis de ellas, en un proceso que culminará el jueves y que tiene como objetivo poner a pleno el funcionamiento del cuerpo para el tratamiento de nuevos proyectos de ley a lo largo del año.

En el período de sesiones extraordinarias ya sea habían conformado nueve comisiones para tratar los proyectos de reforma laboral, Régimen Penal Juvenil, acuerdo Mercosur-Unión Europea y reforma a la Ley de Glaciares. Las presidencias de todas ellas fueron ocupadas por La Libertad Avanza.

Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. Foto: JUAN FOGLIA/NA

Unión por la Patria retuvo las presidencias de las comisiones de Economía y Cultura, con Julia Strada y Lorena Poloik, respectivamente), y sumó la comisión de Personas Mayores (con la presidencia de Pablo Todero); mientras que Provincias Unidas quedó al frente de Pymes (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brügge).

Este miércoles, en tanto, La Libertad Avanza designó al mendocino Facundo Correa Llano como titular de Energía y Combustibles, desplazando a Lorena Villaverde quien había sido su antecesora pero quedó salpicada por denuncias de vínculos con el narcotráfico.

Se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Foto: Noticias Argentinas

El oficialismo también se hizo de la comisión de Discapacidad, donde acordó la presidencia para Gerardo Huesen, y en la de Acción Social y Salud Pública, donde colocó a Manuel Quintar.

Se trata de dos comisiones que tradicionalmente el oficialismo le cedía a la oposición, pero luego de los traspiés del año pasado con la sanción de las leyes de emergencia en discapacidad y emergencia en salud pediátrica, el Gobierno no quiere repetir esas experiencias y por eso se hizo con el control.

Alejandro Finocchiaro

El PRO mantuvo la presidencia de la comisión de Educación, que transitoriamente será presidida por Alicia Fregonese mientras Alejandro Finocchiaro se recupera de un serio problema de salud.

Provincias Unidas, en tanto, se hizo de la titularidad de la comisión de Transportes, donde asumió al frente Jorge “Colo” Rizzotti.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) presidirá la comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias.

Cómo sigue la agenda parlamentaria

Este jueves se desarrollará la última jornada para terminar de completar esta tanda de 18 reuniones constitutivas.

Se designarán integrantes y autoridades de las siguientes cinco comisiones: Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales; Agricultura y Ganadería; y Población y Desarrollo Humano.