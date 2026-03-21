El presidente disertó ante líderes de ultraderecha. Foto: EFE

En el marco de la cumbre en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, Hungría, Javier Milei brindó un discurso centrado en los hitos de su programa económico y su alineamiento geopolítico. Ante un auditorio de líderes de la nueva derecha, el mandatario ratificó el rumbo del ajuste, proyectó que el proceso de desinflación en la Argentina se completará de forma definitiva hacia el cierre de su mandato y habló del rol que puede tomar el país en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Milei disertó este sábado 21 de marzo y puso énfasis en la magnitud del recorte estatal implementado desde su llegada al poder. “En el lapso de seis meses hicimos un ajuste cercano a 15 puntos del PBI y le devolvimos a los argentinos de bien cerca de US$90.000 millones. Fruto de tomar estas medidas, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%”, aseguró.

El presidente también se reunión con el primer ministro y presidente húngaro. Foto: EFE

El mandatario no escatimó en elogios para sus aliados estratégicos. Sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó compartir “una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutuo”. Además, defendió la creación del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump y señaló que es necesaria una diplomacia que tome riesgos para lograr avances reales fuera de la inercia de los organismos internacionales.

En otro tramo de alto impacto político, Milei se refirió a la situación en Cuba y vaticinó un cambio de régimen inminente. “Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre, que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre”, consideró.

Argentina como socio energético de Europa

Hacia el final de su intervención, el Presidente vinculó el potencial de los recursos naturales argentinos con la crisis energética global derivada de los conflictos en Medio Oriente. En este sentido, dijo que el país atraviesa una “fiebre del oro en inversiones” y que para el año 2030 las exportaciones del sector superarán los US$30.000 millones anuales. "Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa“, lanzó.

“Europa buscó durante años la independencia energética, nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos”, concluyó Milei, quien posicionó al país como un proveedor estratégico para el Viejo Continente.