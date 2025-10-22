Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños 95: “Imprescindibles en la historia de nuestro país”

“Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora“, dijo la expresidenta sobre Estela de Carlotto, y contó que este martes por la tarde fue a visitarla donde cumple prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner junto a Estela de Carlotto en San José 1111. Foto: X/@CFKArgentina

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le dedicó este miércoles un emotivo mensaje a través de sus redes sociales a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que en la fecha cumple 95 años.

“Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, dijo Cristina y acompañó el posteo con una foto de ellas juntas.

Cristina Kirchner sobre Estela de Carlotto: “Es una de esas personas imprescindibles”

Cristina también destacó en su mensaje la fortaleza de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo: “La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora“, dijo la exmandataria.

Y remató su mensaje con la frase: “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto”.

La visita de la activista argentina a la expresidenta se dio en el marco del arresto domiciliario que cumple esta última y que tiene lugar en la calle San José 1111, que debe cumplir condena por seis años, obligada a usar grillete electrónico, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos.

¿Quién es Estela de Carlotto?

Estela Barnes de Carlotto es una activista de derechos humanos y la actual presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Dedicó su vida a la búsqueda de los nietos, hijos de personas desaparecidas, durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983).

Estela de Carlotto. Foto: NA.

Su hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada en noviembre de 1977, y tuvo un hijo -Guido- mientras transitaba su cautiverio.

A partir de 1978 es que Estela de Carlotto se unió a las Abuelas de Plaza de Mayo y se dedicó a buscar a su nieto desaparecido. Finalmente, en 2014, se confirmó la identidad de su nieto, que adoptó el nombre de Ignacio Montoya Carlotto.