Marta Maffei alertó sobre los cambios en la Ley de Glaciares:

Marta Maffei en la audiencia por la Ley de Glaciares. Foto: X @DiputadosAR

Marta Maffei, ex diputada de la Coalición Cívica y autora de la Ley 26.639, apuntó contra el nuevo proyecto de Glaciares impulsado por el Gobierno, afirmando que “no es conveniente y no respeta nada de la legislación vigente”.

“La Constitución Nacional establece presupuestos mínimos para todo el país. Viola el convenio 169 de la OIT. Es regresivo en los términos de los tratando ambientales vigentes”, expuso Maffei durante la audiencia llevada a cabo en Diputados.

En tanto, la autora de la actual legislación señaló que la normativa “tiene fachada de federalismo y logra discrecionalidad para que las provincias hagan cualquier cosa”.

La palabra de Marta Maffei sobre la Ley de Glaciares. Video: Diputados

“Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley. El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley. Su pretexto de modernización omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente”, aseveró.

Y sumó: “Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando esta farsa con pretensiones de audiencia pública”.

“Es una farsa cuando sólo el 0,4% de los inscriptos puede hablar, y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar. ¡Por eso es una farsa!", completó.

En tanto, Maffei señaló en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, que “Lo que el gobierno quiere hacer es derogar la ley, ese era el pedido o el reclamo de los grupos económicos y de algunos gobernadores provinciales, pero no se animaron porque ya en otra oportunidad lo intentó (Mauricio) Macri y le fue muy mal”.

Por otro lado, señaló que la Asociación de Abogados de Argentina mandó una nota al Gobierno en virtud de la Ley del Derecho a la Información Pública para conocer “en base a qué se redactó el proyecto, a quién se consultó, qué organización científica intervino o si hubo una consulta académica”.

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: © Greenpeace / Daniel Beltrá

“Lo que tuvieran para demostrar que esto no era una improvisación a favor de las empresas nada más, que había fundamento científico. Y no pudieron contestar. Es una ley que carece de fundamentos. Le respondieron diciendo que no hacía falta porque las provincias son las dueñas de los recursos y entonces pueden hacer lo que se les dé la gana con los recursos”, indicó.

Qué establece la Ley de Glaciares

La norma fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 y fija los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Su objetivo principal es protegerlos como reservas estratégicas de agua para consumo humano, producción agropecuaria y recarga de cuencas, además de su valor para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Puntos centrales de la Ley de Glaciares vigente