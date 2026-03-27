Gabriela Carmen Zangaro. Foto: NA.

El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial.

La designación de Zangaro en lugar de Alejandro Melik forma parte de las primeras medidas adoptadas por Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.

El funcionario saliente, que había asumido en diciembre de 2023, renunció a su cargo el 13 de marzo. Desde el Gobierno agradecieron “los servicios prestados” que mantuvo Melik en su gestión.

Gabriela Carmen Zangaro. Foto: redes sociales.

Quién es Gabriela Carmen Zangaro, la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

Para reemplazar a Alejandro Melik, el Ejecutivo designó a la abogada Gabriela Carmen Zangaro, especialista en Derecho Penal con trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Se egresó en la Universidad de Buenos Aires y realizó formación de posgrado en distintas instituciones, además de tener experiencia como docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

En 1989 comenzó su carrera en el Poder Judicial y con el tiempo logró ocupar distintos cargos. Además, fue integrante, durante cuatro años, del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde realizó procesos de evaluación y control de magistrados.