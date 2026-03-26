La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

El análisis del dispositivo telefónico de Mauricio Novelli, realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, arrojó una trama que va más allá del Caso $LIBRA. Los expertos no solo expusieron nexos con el entorno presidencial, sino también proyectos fallidos y presuntos fraudes previos de promociones de criptomonedas que no prosperaron.

Dentro de las carpetas del peritaje surgió información detallada sobre VULCANO, un proyecto gestado en 2021 y lanzado en 2022. El negocio se promocionaba como un videojuego play-to-earn, que recompensa a los jugadores por sus logros con activos que tienen valor monetario en el mundo real basado en tecnología blockchain y en teoría, permitiría ganar dinero a través de su propia criptomoneda mediante el token $VULC.

Sin embargo, la realidad fue distinta: el videojuego nunca llegó a desarrollarse y tras una breve subida de precio impulsada por la promoción, el valor del activo colapsó. Los desarrolladores abandonaron el proyecto dejando a numerosos inversores perjudicados.

El presidente lo hizo cuando era diputado nacional. Foto: Captura de pantalla Twitter de Javier Milei

Otra de las informaciones reveladores fue que el 18 de febrero de 2022, siendo ya diputado nacional, Javier Milei utilizó su cuenta de Twitter para promocionar el emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh. “Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió el actual presidente. Semanas después de ese posteo, el token $VULC perdió la totalidad de su valor.

Los peritajes oficiales a los que tuvo acceso Infobae expusieron la estructura detrás del negocio:

Contratos de servicios: un acuerdo del 14 de diciembre de 2021 muestra que se le pagó a un programador con 500.000 tokens de VULCANO por el desarrollo de software.

Uso de la figura política: solo quince días después, los socios ya alardeaban de contar con Milei para la promoción en redes sociales.

Presentaciones corporativas: en archivos de PowerPoint hallados en el celular, la empresa N&W Professional Traders se autodefinía como sponsor de varios influencers, incluyendo explícitamente a Javier Milei.

En este marco, el periodista de tecnología Maximiliano Firtman ya había advertido sobre las similitudes entre este caso y el escándalo $LIBRA. Según su criterio, el comportamiento de la criptomoneda $VULC fue calcado: “Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”.

Además, se detectaron maniobras para borrar evidencias: cuando estalló el caso $LIBRA, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, eliminó de su canal de YouTube el video donde anunciaba el juego como un proyecto “apoyado por Javier Milei y Agustín Laje”.

Caso $LIBRA: el Gobierno le garantizó al fiscal Taiano que no hubo ningún acuerdo entre Milei y el empresario Hayden Davis

En un nuevo capítulo de la investigación por el Caso $LIBRA, el Gobierno informó a los tribunales que no posee registros de ninguna alianza confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis. La respuesta oficial llegó a través de un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, tras un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano.

Desde hace varios días que se reactivó la investigación por el Caso $LIBRA que involucra a Javier y Karina Milei. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer es que este dictamen, que lleva la firma del subsecretario legal Juan Manuel Galli, sostiene que tras las averiguaciones pertinentes, “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que den cuenta del acuerdo entre Mlei y Davis.