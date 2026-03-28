Juicio YPF. Foto: Reuters

Durante la jornada de este viernes 27 de marzo, se dio un giro histórico en la Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y no deberá pagar de más de 16 mil millones de dólares. En este contexto, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional y reveló a cuántas jubilaciones mínimas equivale el monto que el país evitó abonar.

Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de Argentina y anuló una sentencia de 16.000 millones de dólares contra el país por el juicio por YPF. La decisión fue dictada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU. en Manhattan.

Argentina pretendía revocar la indemnización concedida en septiembre de 2023 por un juez de primera instancia a los antiguos accionistas de YPF, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, por las supuestas pérdidas vinculadas a la nacionalización de la petrolera. Burford Capital, una empresa con sede en el Reino Unido que financia el litigio, percibiría gran parte de cualquier indemnización que supere los desafíos legales.

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Caso YPF: a cuántas jubilaciones mínimas equivale el monto que Argentina evitó pagar

Milei celebró el fallo y en cadena nacional, dijo que Argentina evitó pagar un monto equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. “Era virtualmente imposible”, sostuvo el jefe de Estado. Además, el número puede corresponder a la construcción cientos de hospitales de alta complejidad o miles de escuelas.

En paralelo, el presidente dijo que el resultado logrado en los tribunales estadounidenses fue por la “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”. El fallo acumuló todo tipo de reacciones en el arco político, con la palabra de figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Mauricio Macri y funcionarios del Gobierno actual.

Fallo a favor de Argentina en el caso YPF: los fundamentos de la Justicia de Estados Unidos

El Tribunal del Segundo Circuito aceptó una petición de emergencia que presentó Argentina para suspender el proceso de descubrimiento de pruebas con miras a cumplir con la orden de pagar que emitió la jueza Loretta Preska. La decisión no fue unánime, dado que el camarista José Cabranes disintió de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

Este fallo también evita que pueda sufrir el embargo de activos estratégicos, como Vaca Muerta. El tribunal también rechazó otros argumentos de los demandantes, como el promissory estoppel (estoppel por promesa), y consideró que las pretensiones carecen de fundamento.