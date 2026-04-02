Banco Nación. Foto: NA.

El otorgamiento de créditos hipotecarios de hasta US$350.000 a miembros del equipo económico y legisladores del oficialismo por parte del Banco Nación desató un pedido de informes en el Congreso. La oposición busca determinar si existieron tratos preferenciales, mientras que la entidad bancaria y los beneficiarios defienden la legalidad de las operaciones.

Quien encabezó la ofensiva legislativa fue el diputado Esteban Paulón solicitando detalles sobre la gestión de estos préstamos. En su presentación, pidió “conocer los mecanismos de rendición de cuentas” sobre los directores designados por decreto y exigió indicadores que evalúen el “cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito”.

Paulón extendió su reclamo al Banco Central y argumentó que el pedido busca “garantizar la transparencia en la asignación de recursos financieros de carácter público, así como en la necesidad de prevenir y controlar eventuales situaciones de conflicto de interés, trato preferencial o uso indebido de información privilegiada”.

Se mostró en contra de la Reforma Laboral del Gobierno. Foto: Captura de pantalla Diputados

Desde el Banco Nación desestimaron cualquier irregularidad. “No hay excepciones. El que califica, accede”, señalaron fuentes de la institución a TN.

Por su parte, desde La Libertad Avanza rechazaron las críticas asegurando que el acceso al crédito es un derecho de cualquier ciudadano que califique. El diputado tucumano Mariano Campero, uno de los beneficiarios, realizó un descargo público para aclarar su situación tras solicitar créditos UVA y explicó que se trata de una línea abierta a todo el público. “No se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”.

El legislador detalló que obtuvo $275 millones en mayo de 2025 para su vivienda familiar en Yerba Buena. “Nunca me beneficié con un crédito millonario del Banco Nación. Eso es malicioso”, afirmó agregando que hoy su deuda asciende a $322 millones por la actualización inflacionaria.

Además, sentenció que “un préstamo hipotecario no es un privilegio político” y que “confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar o no conocer cómo funciona el sistema financiero”.

El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

Cuál es el marco normativo del Banco Nación para créditos hacia el sector público

Según la reglamentación vigente de la entidad, los créditos para el sector público están disponibles para empleados en relación de dependencia que perciban sus haberes a través del banco. La normativa permite: