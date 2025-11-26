Nuevas autoridades en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina: los generales, almirantes y brigadieres designados por Javier Milei

Una por una, las nuevas autoridades en materia de Defensa de la República Argentina, incluyendo al nuevo ministro de la cartera, Carlos Alberto Presti.

El presidente Javier Milei entregó sables y despachos a generales, almirantes y brigadieres ascendidos en el año. Foto: X @Ejercito_Arg

El Ejército Argentino está atravesando un proceso de cambio marcado por una estrategia que tiene como objetivo construir una Fuerza más moderna, interoperable y proyectable. Eso se ve claramente en la llegada de los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda STRYKER 8×8 y en la compra de aviones caza F-16. También se nota en el nombramiento de nuevas autoridades.

Tras la designación del actual jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, para suceder a Luis Petri como ministro de Defensa, el presidente Javier Milei encabezó la ceremonia de entrega de despachos y sables a las nuevas autoridades castrenses.

Carlos Presti junto a Javier Milei, Luis Petri y Karina Milei. Foto: Ministerio de Defensa.

El acto, que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, contó con la presencia de los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; de la Armada, almirante Carlos María Allievi; del Ejército, teniente general Carlos Presti; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde.

Cabe destacar que también estuvieron presentes ministros, funcionarios y familiares de los oficiales promovidos y que fue el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, el encargado de bendecir los despachos y sables otorgados durante el acto.

¿Quiénes son los nuevos generales del Ejército Argentino?

En cuanto al Ejército, las autoridades que ascendieron durante el año fueron reconocidas por el presidente Javier Milei. Se les otorgaron los correspondientes despachos a los nuevos generales de división del Ejército: Carlos Alberto Carugno (actual subjefe de la institución), Oscar Santiago Zarich (comandante de Adiestramiento y Alistamiento), y Jorge Alberto Puebla (director general de Educación).

Asimismo, a quienes accedieron al grado de general de brigada se les entregaron los sables que distinguen a las máximas autoridades del Ejército. Cabe recordar que se trata de una réplica de aquel que utilizó el general José de San Martín.

Los sables entregados por Javier Milei. Foto: X @Ejercito_Arg

Quienes lo recibieron de manos del Presidente de la Nación, fueron: Héctor César Tornero, Pablo Francisco De Palo, Robertó Martín Baroni, Roberto Pedro Cardoso, Carlos Horacio Martín, Esteban Guillermo Ledesma Couto, Ricardo Felipe Fresta, Julián Massi Filippa, Pablo Javier Rolando, Gonzálo Rodríguez Espada, Carlos Alberto Filippini y Jorge Mariano López Stanic.

Los almirantes y contraalmirantes de la Armada Argentina

En el Salón Blanco, el presidente Javier Milei también entregó los despachos al almirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada Argentina, y a los vicealmirantes Juan Carlos Coré y Juan Carlos Romay, director General del Estado Mayor y director general de Educación de la Armada, respectivamente.

Además, se le otorgaron los sables -réplicas de aquel que utilizó el almirante Guillermo Brown- a los nuevos contraalmirantes de la Fuerza: Pablo Javier Barbich, Román Enrique Olivero, Jorge Javier Raimondo, Maximiliano Mangiaterra, Guillermo Alberto Prada, Eduardo Ignacio Llambí, Gustavo Omar Gaona y Omar Eduardo Daniel Balbo.

Los nuevos brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina

Por último, Milei entregó los despachos y sables a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina. El primero en recibir el despacho correspondiente fue el actual titular de la Fuerza, el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Además, el Ejecutivo les entregó los sables correspondientes —réplicas de aquel que se le entregó al general Manuel Belgrano en tiempos de la lucha por la Independencia— a los brigadieres: Gonzalo Javier Toloza, Guillermo Alejandro Dignani, Lucas Victorino Carol Lugones, Adolfo Alejandro Heretich, Mariano Patrosso y Alejandro Cristian Gitlin.