Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

Javier Milei y Manuel Adorni mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos durante la mañana de este miércoles 1° de abril en un contexto marcado por la ola de tensiones con el jefe de Gabinete por la investigación que activó la Justicia en relación a sus viajes al exterior y su patrimonio. La resolución del encuentro estuvo marcada por la agenda legislativa y la recta final de la segunda etapa de gobierno que repasaron con vistas a que el exvocero presidencial tenga tres cumbres clave.

Con el objetivo de optimizar la gestión, Adorni iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027. La decisión fue tomada posterior al encuentro con el presidente Milei en medio de semanas tensas para el Gobierno, atravesado por lo ocurrido con el jefe de Gabinete.

Las reuniones de Adorni serán tres:

6 de abril a las 14 en el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva

7 de abril a las 14 en el Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones

8 e abril a las 10 de la mañana en el Ministerio de Defensa bajo el ala de Carlos Presti.

Manuel Adorni ante el Congreso: deberá responder 4.800 preguntas en un informe récord

El Congreso de la Nación prepara una sesión extremadamente tensa, que tendrá lugar el próximo 29 de abril, donde el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión. Tan sólo en 48 horas, los legisladores enviaron un total de 4.800 preguntas, una cifra récord que refleja el nivel de confrontación política actual.

El Gobierno anunció la caída de la denominada “PYME del delito”. Foto: Presidencia

Las consultas apuntan tanto a la gestión general del Gobierno, como a temas sensibles vinculados a la situación patrimonial del funcionario. Este escenario se vuelve cada vez más impactante debido al respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien adelantó que acompañará a Adorni el día de la exposición.