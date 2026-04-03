El Gobierno apuesta al turismo internacional.1 Foto: Captura de pantalla

El Gobierno busca potenciar la llegada de turistas con una estrategia que combina cielos y mares abiertos. La decisión fue revelada por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien dijo que se apuntará a un mercado de 700 mil visitantes y un impacto de 234 millones de dólares.

“Es un gran orgullo recibir familias de China aquí en Mar del Plata. Estamos a punto de concretar un sueño: la llegada de cruceros de pasajeros a partir del próximo mes de octubre a este puerto histórico, la Base Naval de Mar del Plata”, dijo. “Tenemos cielos abiertos para los turistas y ahora queremos tener mares abiertos”, agregó.

Daniel Scioli brindó detalles de la estrategia del Gobierno.

Los arribos se concentran en Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida. Ahora buscan sumar a Mar del Plata como nuevo polo turístico. “Hemos trabajado con la administración de puertos y todas las autoridades aquí en Mar del Plata para que estos cruceros paren la ciudad y el impacto económico que esto va a tener...”, sumó Scioli.

“Mi mayor expectativa está en el mercado chino que gracias a la decisión que tomó el Gobierno de liberar el pago de visas, aumentó casi el 50% la llegada de chinos con el vuelo aerocomercial más largo del mundo”, sostuvo el secretario de Turismo.