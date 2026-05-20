Ecoparque Foto: Instagram @ecoparqueba

Si este 25 de Mayo cae lunes, el combo es perfecto: tres días para bajar un cambio, sacar a los chicos del modo pantalla y cambiarlo por aire libre, verde y exploración. El truco para que funcione (y no sea “solo caminar”) es simple: elegir lugares con senderos cortos, algo de fauna/flora para descubrir, rincones para mate + picnic, y opciones de “plan B” por si el clima se pone caprichoso.

A continuación, una selección de lugares en CABA y alrededores donde los más chicos pueden correr, mirar aves, juntar hojas, jugar a ser exploradores y terminar el día cansados, pero felices.

1) Reserva Ecológica Costanera Sur (CABA): el “mini safari” porteño

Es de esos lugares que sorprenden porque estás en plena ciudad y, de golpe, aparecen lagunas, pastizales, bosquecitos y miradores. Se recorre caminando o en bici por senderos señalizados y es ideal para armar un juego: “¿cuántas aves vemos?” o “buscá 5 colores distintos de hojas”. Además, es uno de los espacios verdes más grandes de la Ciudad y está reconocida por su valor como humedal.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur

Dato útil: suele tener entrada gratuita y reglas claras de cuidado ambiental (por ejemplo, restricciones con mascotas). Revisá siempre el estado por clima antes de salir.

2) Ecoparque (Palermo): naturaleza + aprendizaje sin “modo museo”

Para un plan con chicos, el Ecoparque funciona muy bien porque combina recorrido al aire libre con estaciones educativas. Es un paseo familiar orientado a conservación y educación ambiental, con días y horarios definidos (y cierre por lluvia).

Ideal para: familias con peques curiosos, porque convierte la visita en “misión”: animales autóctonos, biodiversidad y conversaciones simples (“¿por qué hay que cuidar este ambiente?”).

3) Jardín Botánico Carlos Thays: “selva tranquila” en el medio de la ciudad

Si buscás un plan más calmado (pero igual entretenido), el Botánico es un clásico: senderos, colecciones de plantas y rincones fotogénicos. Además, tiene entrada gratuita y horarios por temporada, lo que lo vuelve ideal para una salida corta de mañana o tarde.

Jardín Botánico Carlos Thays Foto: Pixabay

Tip anti-berrinche: llevá una libretita y proponé “dibujar la hoja más rara que encuentres”. Funciona mejor de lo que suena.

4) Parque Sarmiento (Saavedra): aire libre + deportes + bicisenda

Si tus chicos necesitan “descargar”, acá hay infraestructura deportiva y espacio de sobra. Es un parque grande, con instalaciones para múltiples disciplinas y circuito para moverse.

Ideal para: preadolescentes que se aburren rápido si “solo caminamos”. Acá el movimiento está garantizado.

Tip: llevá binoculares (aunque sean simples). Ver aves cambia todo: pasan de “me aburro” a “¡mirá esa!”.

5) Reserva de Vicente López: salida corta, distinta y gratuita

Un paseo breve pero potente: senderos y naturaleza ribereña en un espacio chico, ideal si no querés planificar demasiado. Hay notas con info de recorridos y horarios generales, pero conviene chequear canales oficiales/locales antes de ir.