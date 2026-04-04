Las alternativas que le quedan al Gobierno tras la suspensión de la Reforma Laboral:

La estrategia del oficialismo para impulsar la reforma laboral. Foto: captura video NA.

El Gobierno nacional se enfrenta a un escenario político de complejidad debido a los fallos de la Justicia laboral en donde se vieron suspendidos artículos clave de la Ley 27.802 de la Reforma Laboral. Desde la Casa Rosada analizan diferentes alternativas para intentar revertir esta situación y darle vigencia a la propuesta política.

El entusiasmo inicial por la aprobación legislativa dio paso a la preocupación en la interna del oficialismo, que reconoce que esperaban una judicialización del paquete de reformas, aunque no con el nivel de contundencia que evidenciaron algunos jueces. En ese sentido, el fallo del magistrado Raúl Horacio Ojeda, que le dio un freno a la aplicación de la ley luego del planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), prendió las alarmas en el Gobierno y en determinados grupos empresariales.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

La estrategia del Gobierno para avanzar con la Reforma Laboral

Frente a este panorama, el Gobierno buscará apelar las resoluciones y aguarda que la revisión en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pueda revertir los fallos.

Empero, reconocen que el resultado es incierto y que dependerá de la sala que decida intervenir. Por esto, ya empieza a tomar fuerza una estrategia alternativa, que es la de intentar que las causas migren al fuero contencioso administrativo, que se lo considera afín a la postura del oficialismo. Con esta maniobra se podría modificar el rumbo del conflicto judicial.

Se debatió la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en el Senado. Foto: Captura de pantalla Senado

Entretanto, la Procuración del Tesoro nacional también evalúa impulsar un recurso de per saltum, es decir, una herramienta que permitiría llevar el caso de forma directa a la Corte Suprema de Justicia, lo que evitaría instancias intermedias y aceleraría el proceso. Todo esto se estará definiendo en las próximas semanas y seguramente sea asunto de agenda no solo del oficialismo, sino también de la oposición y en definitiva, interpelará a la población argentina en su totalidad.