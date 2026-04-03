Cuál es la estrategia de la CGT para la disputa legal con el Gobierno:

Integrantes de la mesa chica de la CGT. Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró un triunfo clave en los Tribunales que marcó el inicio de una extensa disputa legal contra la Reforma Laboral del Gobierno que se aprobó en el Congreso. Mientras el ala dura de los gremios prepara una profundización de las protestas, la cúpula sindical diseña estrategias para confrontar el relato económico oficial.

El revés para el gobierno de Javier Milei se consolidó con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que dictó la suspensión provisoria de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. A esto se sumó una resolución del Juzgado N° 74, que frenó el artículo 101 que pretendía declarar a la educación como servicio esencial.

Aunque los líderes de la CGT celebraron la medida, son conscientes de que la disputa recién comienza: el Ejecutivo ya prepara la apelación de los fallos firmados por el juez Raúl Horacio Ojeda y el desenlace final en la Cámara de Apelaciones del Trabajo aún es incierto. Para blindar su posición, el equipo legal de la central obrera liderado por Marta Pujadas, Hugo Antonio Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet analiza un abanico de recursos jurídicos destinados a neutralizar la contraofensiva.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Más allá de los expedientes, la CGT busca disputar la batalla de los números. En los próximos días, la central obrera firmará un convenio con la UBA para poner en marcha un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales. Este organismo funcionará como una especie de “INDEC paralelo” para elaborar índices de inflación, empleo y canasta básica que permitan confrontar las cifras del Estado con datos que el gremialismo considera como confiables.

De esta manera, el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), enfrentará el reto de sostener la unidad en un contexto de caída del consumo y despidos. En este marco, algunos sectores sindicales comenzaron a sellar acuerdos con cámaras empresarias para intentar mitigar el impacto del parate económico en sus respectivas industrias.

Reforma Laboral: el Gobierno apelará la cautelar que frenó artículos de la ley tras un fallo judicial

El Ministerio de Capital Humano informó este lunes que el Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 que dispuso la suspensión cautelar de un conjunto de artículos de la reforma laboral. La presentación se realizará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, según indicó la cartera en un comunicado.

“El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, indicó el organismo.

El comunicado oficial de Ministerio de Capital Humano sobre la suspensión cautelar de varios artículos de la reforma laboral. Foto: X @MinCapHum_Ar

La decisión oficial se conoció horas después de que trascendiera la resolución judicial que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó de manera provisoria la aplicación de parte de la ley 27.802, vinculada a la reforma laboral. El objetivo del Ejecutivo es revertir la medida cautelar para restituir la vigencia de los artículos cuestionados mientras continúa la discusión de fondo en la Justicia.