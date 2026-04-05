Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

En medio del avance de las causas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resurgimiento de la investigación del caso Libra, esta semana el oficialismo sesionará en el Senado para apurar la aprobación de unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, en una clara señal a la familia judicial.

El Gobierno quiere mantener un buen vínculo con la Justicia y por eso busca cubrir, al menos, 60 de las 300 vacantes en el Poder Judicial, pero para ello tiene que cumplir con un proceso legislativo que se extenderá por lo menos un mes.

Hasta el 2 de abril, habían ingresaron 59 pliegos de jueces, defensores y fiscales y uno para designar como director del Banco Central al licenciado en Economía, Martín Vauthier.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Una sesión cargada de ataques

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó con los bloques aliados sesionar entre miércoles y jueves, para dar ingreso formal a los 62 pliegos que envió el Gobierno.

Fuentes parlamentarias señalaron que en las próximas horas se definirá el día de la sesión y si se incluirá algún otro tema de consenso, como puede ser un proyecto de la senadora radical Carolina Losada sobre las falsas denuncias.

Pero en forma independiente del temario, el oficialismo sabe que la oposición utilizará el recinto para atacar con dureza a Adorni por el aumento de su patrimonio y su polémico viaje a Uruguay, además de las nuevas revelaciones del caso Libra.

Eso sucedió en la sesión del pasado el 18 de marzo, pero la LLA decidió que ya no tiene otro mecanismo para dar ingreso formal a los pliegos que manda el Poder Ejecutivo.

El paso a las audiencias

Tras su ingreso formal, la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, se abrirá una etapa de evaluación y de presentación de avales e impugnaciones, previo a la convocatoria a la Audiencia Pública donde cada uno de los postulantes deberá concurrir al Senado.

Se estima que esas audiencias podrían hacerse alrededor del 16 de abril y se extenderán al menos tres días, donde candidato expondrá y responderá las preguntas de los senadores.