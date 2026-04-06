Caputo minimizó la polémica por los funcionarios del Gobierno que accedieron a créditos millonarios del Banco Nación. Foto: REUTERS

Luis Caputo opinó en las últimas horas sobre los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios nacionales que derivó en una denuncia judicial para que se investigue en qué condiciones fueron aprobados.

En diálogo con LN+, el ministro de Economía negó que fuera incompatible con la función pública acceder a esas líneas de financiación y dijo que es “lógico y normal” que alguien que trabaja en el Estado pueda acceder a uno.

Caputo minimizó la polémica por los funcionarios del Gobierno que accedieron a créditos millonarios del Banco Nación Foto: Noticias Argentinas

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo el ministro en relación a los préstamos, donde además afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social“, planteó.

Caputo aconsejó a quienes escuchaban que tomen créditos hipotecarios ahora porque, estimó, “después las propiedades van a subir”. “El consejo es ‘apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock porque las propiedades no han subido tanto", dijo.

Las declaraciones llegan después de que el diputado Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y el banco estatal den explicaciones sobre préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas por montos elevados.

Entre los casos que se conocieron figuran dos funcionarios del equipo económico: el ex director del BCRA y ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de más de $367 millones, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, con un préstamo inicial cercano a los $373 millones.

Según el funcionario, el BNA otorgó más de 27.000 préstamos y los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”. “Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”, remarcó.

Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano Foto: Diario Río Negro

En ese sentido, también se refirió al caso de Leandro Massaccesi, ahora exjefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras ser desplazado del Gobierno: “Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”. En tanto, el Banco Nación defendió su operatoria y afirmó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”.