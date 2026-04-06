Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete, que además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, tendrá como objetivo mostrar y reforzar la unidad dentro del Gobierno Nacional, luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La reunión prevista para este lunes al mediodía en Casa Rosada contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además del jefe de Gabinete, se prevé la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.

Parte del Gabinete del Javier Milei. Foto: Presidencia

La cumbre llega luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por la escalada de las irregularidades en las que se vio envuelto el ex vocero presidencial, además de otras escándalos como las novedades que hubo días atrás en el caso de la presunta estafa de la criptomoneda Libra que promocionó el mandatario.

El funcionario -uno de los más cercanos a Milei- enfrenta denuncias por la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus vuelos a Punta del Este en aviones privados y la presencia de su esposa en el avión oficial para viajar a Nueva York.

El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le renovó su apoyo, aunque lo cierto es que el operativo para dar vuelta la página y superar las polémicas en torno a Adorni no vino dando resultados. Este jueves, el ex vocero flanqueó al presidente en el acto en Retiro por los caídos en Malvinas.

Javier Milei y un espaldarazo a Manuel Adorni. Foto: Presidencia

Los temas a tratar en la reunión de Gabinete

Luego de una semana turbulenta, el Gobierno planea diagramar las tareas con cada ministerio para la “segunda etapa de la gestión”; también se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios a lo largo de la semana, para ahondar principalmente en los temas de Seguridad Nacional, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación que afectó al Poder Ejecutivo Nacional.