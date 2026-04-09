El Congreso aprobó la Ley de Glaciares con sus modificaciones y continúa en su agenda. Foto: X @wadodecorrido

El Gobierno reordena su agenda luego de la aprobación de la Ley de Glaciares, aunque aún no ha definido el orden en el que enviará los próximos proyectos al Congreso. Existen diferencias entre distintos sectores del oficialismo respecto a la hoja de ruta que será aclarada en la próxima reunión de la mesa política.

Los tres frentes del oficialismo son la Ley de Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el paquete de propiedad privada. El Ejecutivo buscará tratarlos en el esquema legislativo en las próximas semanas con tratamientos paralelos en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Javier Milei y su agenda legislativa Foto: Wikipedia

La clave: el tratado de patentes sentado con Estados Unidos

El oficialismo planteó un debate interno sobre cómo impulsar el tratado de patentes que forma parte del acuerdo comercial que firmó la Argentina con los Estados Unidos. Por un lado, un sector busca reflotar el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado en 1998, y por otro lado, algunos plantean enviar un texto actualizado porque “hay partes que quedaron obsoletas”, según ellos.

En este sentido, se impone la opción de hacer modificaciones en Diputados, de forma que luego vuelva al Senado para su ratificación. La fecha límite para su tratamiento es el 30 de abril, según el texto que difundió la Oficina del Representante comercial estadounidense (USTR).

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

¿Cuáles son los siguientes puntos a tratar en el Congreso?

El Gobierno prepara una nueva Ley de Salud Mental y la reforma del Código Penal. Evitan fijar plazos y reconocen que el orden final dependerá de la capacidad de negociación que logren construir con sus aliados.

Trabajan también en el oficialismo por una reforma política y electoral inspirada en el sistema de los Estados Unidos y el Reino Unido que, según fuentes oficiales confirmaron a TN, esperan tener listas para la semana próxima. La misma incluiría:

La eliminación de las PASO

La derogación del financiamiento público para los partidos

Una mayor apertura al financiamiento privado

La incorporación de circunscripciones uninominales.

Paro universitario. Foto: NA

Por último, el oficialismo proyecta convocar a sesiones en abril en Senado y Diputados para empujar los proyectos referidos a la propiedad privada y el capítulo de patentes, mientras que el resto de los expedientes quedó sin cronograma. En el mismo se hallan la Ley de Seguridad Nacional, las reformas de los códigos Aduanero y Civil y Comercial, el acuerdo comercial con los Estados Unidos por fuera del PCT y la adhesión al Consejo de la Paz.