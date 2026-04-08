La Ley Hojarasca abre el debate con la oposición:

La Ley de Hojarasca en su segundo intento para ser sancionada. Foto: Unsplash

En el medio del debate por la Ley de Glaciares, la Ley de Hojarasca sigue su curso y se aproxima a ser tratado en el Senado. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, comentó que buscan eliminar alrededor de 70 normas que consideran obsoletas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

Mientras que se destacan las leyes “inútiles”, la oposición advierte que en el medio del digesto legal enviado a dejar sin vigencia se encuentran importantes normas que se ven camufladas. Por ejemplo, por un lado se eliminaría la ley que obliga a registrar palomas mensajeras y por otro la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas.

Juez Foto: Unsplash

Las leyes controversiales

Son tres las principales leyes que generan un cuestionamiento grande por parte de la oposición:

La ley de medicamentos públicos

En 2011 el kirchnerismo sancionó una ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas. El Gobierno dice que es “meramente declarativa, sin consecuencia práctica”. Los sanitaristas dicen que eliminarla manda una señal muy concreta: el Estado se corre de la producción de medicamentos y deja todo en manos de laboratorios privados.

Viene en línea con la desregulación del marco sanitario y la salida de la OMS hace poco tiempo.

El Estado se corre de la producción de medicamentos Foto: Pinterest

La ley de medios

Hay una ley que limita al 30% la participación de empresas extranjeras en medios de comunicación argentinos. Si se deroga, cualquier corporación del mundo puede comprar un medio argentino sin ningún límite. El Gobierno dice que eso es una restricción a la inversión. Los que se posicionan en contra de eliminar la ley dicen que es una garantía de soberanía informativa.

La ley de compre nacional

Existe una ley que obliga al Estado a comprar autos de fabricación argentina. Si se elimina, el Estado puede comprar flotas importadas. En el contexto de desindustrialización que ya estamos viendo, con 2.400 fábricas cerradas en dos años, eso no es un detalle menor.

Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

Las leyes “inútiles” a eliminar

Entre las leyes consideradas “obsoletas” se encuentran: