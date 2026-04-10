Tucumán: piden declarar la emergencia industrial. Foto: Prensa

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) solicitó ante la Legislatura provincial el tratamiento de la declaración de la emergencia industrial debido a la “compleja” coyuntura que atraviesa el sector privado local que, según la entidad, es resultado de la caída de la actividad, el aumento de costos, la baja del consumo y la presión tributaria, factores que comprometen la sostenibilidad de las empresas, el empleo y las posibilidades de inversión en la provincia.

Este jueves, directivos de la UIT se reunieron con el titular de la Legislatura, Miguel Acevedo, para oficializar el pedido de la emergencia. En la reunión participaron el titular de la central industrial, Jorge Rocchia Ferro, y el secretario Santiago Bonatti, entre otros.

“Hoy, el gas está más caro, la energía está más cara, las importaciones son indiscriminadas y el consumo ha bajado. La emergencia industrial puede ayudar mucho”, expresó el presidente de la entidad.

Tucumán: piden declarar la emergencia industrial. Foto: Prensa

La UIT planteó la necesidad de avanzar con una ley específica y, en esa línea, propuso la conformación de una comisión que elabore el proyecto de emergencia para el arco industrial.

“Este escenario impacta directamente en la competitividad de nuestras empresas, comprometiendo su sostenibilidad, mantenimiento de puestos de trabajo, y las posibilidades de crecimiento e inversión”, subrayó la central empresarial local.

Además del pedido de emergencia, la UIT elevó una serie de medidas fiscales consideradas “prioritarias”, entre las cuales está la libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos para mejorar la liquidez de las firmas y la aplicación de una alícuota cero en Salud Pública para reducir la carga tributaria.

En tanto, reclamó la suspensión de juicios y medidas cautelares por parte de organismos recaudadores provinciales y municipales, y la eliminación de los regímenes conocidos como “aduanas virtuales”, que “generan controles y percepciones adicionales sobre el ingreso de mercaderías y exigencias de radicación de nuestras empresas para operar con sectores tales como el minero”.

“Estas prácticas incrementan los costos logísticos, afectan la libre circulación de bienes dentro del país y reducen la competitividad de la industria tucumana, por lo que su eliminación resulta clave para favorecer un mercado interno más integrado y eficiente”, argumentó.

La entidad industrial fundamentó sus pedidos en la “urgente necesidad” de generar condiciones que permitan sostener el entramado productivo y sentar las bases para una futura recuperación.