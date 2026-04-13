Javier Milei encenderá una de las antorchas durante los actos por el Día de la Independencia de Israel.

El presidente Javier Milei viajará a Israel este mes para participar de los actos por el Día de la Independencia, donde tendrá un rol destacado en la ceremonia central: encenderá una de las antorchas conmemorativas, un reconocimiento reservado a figuras internacionales de relevancia.

La actividad se realizará en el Monte Herzl, en el marco de la conmemoración del 78° aniversario de la creación del Estado israelí.

Será la tercera visita oficial del mandatario argentino al país, con una agenda prevista entre el 19 y el 22 de abril, en el contexto de un proceso de fortalecimiento de los vínculos políticos y estratégicos bilaterales.

El presidente argentino Javier Milei durante una visita el Muro de los Lamentos, en Jerusalén. Foto: Reuters

La designación de Milei para encender la antorcha fue confirmada por autoridades israelíes, que destacaron su respaldo al país y su posicionamiento en el escenario internacional.

En la misma línea, el embajador de Israel en la Argentina sostuvo que el jefe de Estado fue elegido por “estar en el lado correcto de la historia”, en alusión a su alineamiento geopolítico.

El gesto refuerza la cercanía del Gobierno argentino con Israel, expresada en distintas decisiones diplomáticas y declaraciones públicas del presidente, quien se definió como uno de los principales aliados del Estado hebreo.

La designación de Javier Milei fue confirmada por autoridades israelíes, quienes destacaron su respaldo al país. Foto: EFE

En este marco, la participación de Milei en la ceremonia adquiere un marcado valor simbólico, en un contexto internacional signado por las constantes tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

Hay tres M: Maradona, Messi y Milei

En febrero, el canciller israelí Gideon Sa’ar anticipó en sus redes sociales: “Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. Gracias a Dios, el año 2025 fue, creo, el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina”.

Javier Milei junto al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en la Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Y continuó con su mensaje, donde vaticinó la visita de Milei: “Pero creo que 2026 será aún mejor. Y estamos esperando la llegada del presidente. Debería venir el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) dentro de dos meses”.

Por otro lado, Israel también invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, después del alto el fuego alcanzado con Irán.