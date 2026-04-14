Gustavo López, ex Secretario de Cultura de la Ciudad. Foto: X @gustavoflopez

La Legislatura porteña reconoció al ex Secretario de Cultura de la Ciudad, Gustavo López. El acto se realizó este el lunes en el Salón San Martín del Palacio Legislativo, ubicado en Perú 160, para destacar más de 45 años de trayectoria en favor de la comunicación, la pluralidad y el acceso a la cultura.

La iniciativa fue del legislador Alejandro Grillo, quien forma parte del bloque opositor en la Legislatura porteña.

La convocatoria llega a una figura con marca propia en el mapa cultural porteño. López es abogado, docente universitario, ex vicepresidente de ENACOM y presidente del partido FORJA.

La Legislatura porteña reconoció al ex Secretario de Cultura, Gustavo López

Su legado más tangible lo construyó desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: bajo su gestión nacieron La Noche de los Museos y el Campeonato Mundial de Tango, dos eventos que hoy forman parte del calendario identitario de Buenos Aires y que proyectaron a la ciudad en el mapa cultural internacional.

Reconocimiento a la trayectoria

El recorrido de López supera las cuatro décadas y media de trabajo sostenido en el cruce entre comunicación, política y cultura. Además de su paso por la Secretaría de Cultura porteña, fue Subsecretario General de la Presidencia de la Nación y llegó a la conducción del ENACOM, donde intervino en los principales debates sobre regulación de medios y acceso a la información. También ejerció como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Sus distinciones reflejan la amplitud de su recorrido. Fue reconocido por la Secretaría de Cultura de México, galardonado por la Fundación Buenos Aires y distinguido por la Academia Nacional de Tango con el “Gobbi de Oro” a los custodios de las artes del tango.

La Noche de los Museos convoca hoy a más de un millón de personas por año en Buenos Aires. El Campeonato Mundial de Tango reúne competidores de decenas de países. Ambos nacieron durante la gestión de López al frente de la Secretaría de Cultura.

La entrega de bandeja es el reconocimiento con que la Legislatura de la Ciudad distingue a personalidades destacadas.