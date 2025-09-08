Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cuántas bancas ganó cada partido en la Legislatura bonaerense
Este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aries. Con el 93,6% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sacó un abultado triunfo sobre La Libertad Avanza, con un 47,16% ante 33,79%. Detrás quedó Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda, con 5,30% y 4,36% respectivamente. La participación fue del 62,49% del padrón.
En estos comicios, se eligieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura bonaerense.
A continuación, cuántas bancas ganó cada partido.
Cuántas bancas ganó cada partido en las elecciones legislativas
Cuántos senadores ganó cada partido
Los resultados de la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección electoral determinaron:
- Fuerza Patria: 14 senadores provinciales (5 en la Primera, 3 en la Cuarta, 2 en la Quinta y 3 en la Séptima)
- La Libertad Avanza: 7 senadores provinciales (3 en la Primera, 2 en la Cuarta y 3 en la Séptima)
- Somos Buenos Aires: 2 senadores provinciales en la Cuarta Sección
Cuántos diputados ganó cada partido
Los resultados de la Segunda, Tercera, Sexta Sección electoral y la Capital determinaron
- Fuerza Patria: 21 diputados provinciales (4 en la Segunda, 10 en la Tercera, 4 en la Sexta y 3 en la Capital)
- La Libertad Avanza: 18 diputados provinciales (4 en la Segunda, 6 en la Tercera, 5 en la Sexta y 3 en la Capital)
- Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social: 3 diputados provinciales en la Segunda Sección
- Somos Buenos Aires: 2 diputados provinciales en la Sexta Sección
- Frente de Izquierda: 2 diputados provinciales en la Tercera Sección