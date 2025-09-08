Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cuántas bancas ganó cada partido en la Legislatura bonaerense

Para estos comicios, se eligieron 46 diputados y 23 senadores. Cómo quedó conformado el recinto.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

Este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aries. Con el 93,6% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sacó un abultado triunfo sobre La Libertad Avanza, con un 47,16% ante 33,79%. Detrás quedó Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda, con 5,30% y 4,36% respectivamente. La participación fue del 62,49% del padrón.

En estos comicios, se eligieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura bonaerense.

A continuación, cuántas bancas ganó cada partido.

Cuántas bancas ganó cada partido en las elecciones legislativas

Cuántos senadores ganó cada partido

Los resultados de la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección electoral determinaron:

Fuerza Patria : 14 senadores provinciales (5 en la Primera, 3 en la Cuarta, 2 en la Quinta y 3 en la Séptima)

La Libertad Avanza : 7 senadores provinciales (3 en la Primera, 2 en la Cuarta y 3 en la Séptima)

Somos Buenos Aires: 2 senadores provinciales en la Cuarta Sección

Resultados de las elecciones. Foto: Canal 26

Cuántos diputados ganó cada partido

Los resultados de la Segunda, Tercera, Sexta Sección electoral y la Capital determinaron