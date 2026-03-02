NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 27: El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió hoy “avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad”, en línea con el proyecto de ley juvenil penal que busca aprobar la gestión de Javier Milei en el Congreso. FOTO: (ARCHIVO)/NA. Foto: NA

Jorge Macri abrió el período N°29 de sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña con un amplio discurso. Se enfocó en los ejes centrales de su gestión para el 2026 y reflexionó sobre los logros del pasado año. El jefe de Gobierno porteño afirmó que la Ciudad “del caos, el desorden y el vale todo se terminó”.

“Estoy acá para rendir cuentas, reconocer lo que falta, pero sobre todo para proponerles mi visión sobre las prioridades de nuestro gobierno. Cuál es el rumbo y cómo lo vamos a transitar”, agregó.

Apuntó contra Axel Kicillof y dijo que “sería bueno que la provincia de Buenos Aires cumpla la ley que los obliga a tener paradores para gente en situación de calle ya que 7 de cada 10 personas que alberga CABA son de provincia.”

Jorge Macri se refirió a la limpieza de la ciudad

“Mejoramos pero la ciudad no está todavía como quisiéramos”, afirmó Macri respecto a la cuestión limpieza de la ciudad. Agregarán cámaras en camiones recolectores con un sistema “pionero en Latinoamérica” que une la tecnología GPS, telemetría y sensores.

“Me comprometo a sostener y redoblar lo que venimos haciendo y seguir mejorando la limpieza en cada barrio desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat”, comentó.

Jorge Macri Foto: NA

“Las nuevas cámaras en camiones recolectores detectan que se vacíen los contenedores y dan alerta inmediata para que se resuelva si se cae la basura”, continuó.

Problemáticas sociales crecientes: indigencia y salud mental

El jefe de gobierno porteño afirmó que los paradores para gente en situación de calle son un “espacio de acompañamiento fundamental para la convivencia pacífica porque vivir en la calle no es humano”.

“Logramos reducir un 90% los casos de niños y niñas crónicos en calles”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a la problemática de salud mental y adicciones, tratados en aquellas casas dependientes del Gobierno de la Ciudad y Bloomberg que habilitaron un nuevo modelo con habitaciones y capacitación en habilidades laborales junto a un equipo interdisciplinario las 24 horas. “Inauguramos 15 casas más para 800 personas”, continuó.

Salud mental Foto: Freepik

Respecto a las acusaciones que se le hacen por el maltrato a los indigentes en la ciudad comentó: “Podemos romantizarlo, no es mi mirada, no es mi caso, necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. no los perseguimos como si fuesen criminales. queremos rescatarlos. Salvarlos de ellos y a ellos.”

Agregó la idea de cambiar la Ley de Salud Mental en sus artículos 4, 5 y 20. “El fracaso nos cachetea en la calle”, afirmó y remarcó la necesidad de estas reformas para resolver los problemas de “manera mejor”.

Qué más propuso Jorge Macri

En cuanto a los temas que le preocupan a la gente, se refirió a la problemática de los trapitos para que reciban mayores penas porque “extorsionan y amenazan y eso es un delito”.

“Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir”, aseguró Macri. “Decidimos terminar con los piquetes y acampes para que los porteños y los que vienen todos los días puedan circular, ir a estudiar, trabajar o pasear libremente”, señaló.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Foto: NA.

Por último, se refirió a un proyecto de ley contra el vandalismo: “El que rompe paga”. Afirmó que no quiere que se siga considerando contravención, si no que perciban consecuencias penales.