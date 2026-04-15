Reforma inédita de la propiedad privada. Créditos: Imagen generada con IA. Foto: Imagen generada con IA

El Senado reanuda el debate en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presentado por el Ejecutivo el 27 de marzo. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, impulsa esta iniciativa con el objetivo de “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.

El ambicioso proyecto abarcará la defensa de la propiedad privada, la supresión de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, cambios en la ley de manejo del fuego y la ley de barrios populares, y un mecanismo rápido de desalojo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

Ley de Expropiaciones

La ley que se refiere a las expropiaciones, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” como premisa para proceder. Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluyen las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.

De este modo, la nueva definición restrictiva del principio establece que su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Banderazo contra expropiación de Vicentin, Obelisco, NA

La iniciativa también introduce cambios en el sistema de indemnizaciones. Hoy, en los procesos de expropiación, el Estado paga el valor del bien y los daños directos. La propuesta oficial suma ahora el reconocimiento del lucro cesante, la ganancia que se deja de percibir, “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Además, establece que el valor del bien deberá calcularse previo a la intervención estatal y actualizarse por inflación, con la aplicación de “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto también prevé que el bien no pase a manos del Estado hasta que la indemnización sea abonada en su totalidad, dispone que esas compensaciones no estarán alcanzadas por impuestos y le otorga mayor peso al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Ley de Manejo del Fuego

El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, impulsada por Máximo Kirchner, que establece fuertes restricciones sobre terrenos afectados por incendios. La normativa vigente impide durante 60 años la venta, subdivisión, loteo o cambio de uso del suelo en humedales, bosques nativos, áreas protegidas y otros ecosistemas, además de prohibir por 30 años la reconversión productiva en zonas agropecuarias incendiadas.

Máximo Kirchner es el autor de la Ley de Manejo del Fuego

La propuesta del Gobierno elimina ese plazo general de 60 años, limita la protección únicamente a bosques nativos y mantiene como única restricción la prohibición de cambiar el uso del suelo. También deroga artículos que extendían por 30 años las restricciones a ecosistemas como praderas, pastizales, matorrales y zonas de interfaz urbano-rural, donde se prohibían emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria.

Desde el oficialismo sostienen que imponer plazos tan prolongados para limitar el uso de los inmuebles, bajo el argumento de garantizar su restauración, resulta irrazonable y afecta el derecho de propiedad. En ese sentido, el ministro Federico Sturzenegger afirmó en el Senado que es desproporcionado restringir durante 30 años el uso de un terreno, especialmente cuando no se trata de bosques nativos, y que estas medidas “no han demostrado ser eficaces para cumplir el objetivo ambiental que persiguen”.

Cuándo se discutirá el proyecto

La discusión se reanudará mañana a las 16 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Coto señaló que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo “responde a la agenda que los argentinos eligieron en las últimas elecciones, y que avanza en consolidar seguridad jurídica y reglas de juego claras”.

La discusión se reanudará mañana con la exposición de invitados que propuso el peronismo, entre los que figuran el constitucionalista Daniel Sabsay, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, la ex funcionaria del RENABAP, Fernanda Monticelli, y el vicerrector de la UBA y Ex decano de las Facultades de Arquitectura y Diseño de la UBA, Jaime Smith.

Techo Argentina Foto: Techo vía redes

También concurrirán el director Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacetti, y el director Ejecutivo de Techo Argentina y ex presidente del Instituto de Vivienda de la CABA, Juan Ignacio Maqueyra.

La iniciativa se comenzó a debatir la semana pasada con la exposición del ex ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y es una de las reformas centrales que impulsa el Gobierno.