Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

La Cámara alta se prepara para una semana de intensa actividad legislativa. Pasado mañana, desde las 16, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General comenzará a tratar el proyecto de ley para “blindar” la propiedad privada, una de las promesas centrales de Javier Milei en su discurso del 1 de marzo.

Aunque resta la notificación oficial, el oficialismo adelantó que el encargado de defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su presencia anticipa un fuerte cruce con el interbloque kirchnerista, liderado por José Mayans, que mantiene una postura crítica hacia el funcionario.

Los ejes del “blindaje” a la propiedad privada

El proyecto, que consta de 53 artículos divididos en seis capítulos, propone cambios estructurales en normativas vigentes:

Expropiaciones y Tierras Rurales: Modifica las pautas actuales, con el antecedente reciente del fallo favorable por YPF.

Barrios Populares: Busca revisar la normativa sancionada durante el macrismo que contaba con el aval de movimientos sociales.

Manejo del Fuego: Apunta a derogar o modificar la ley impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión anterior.

Desalojos: Propone agilizar los plazos de los juicios sumarísimos para la desocupación de inmuebles tanto urbanos como rurales.

Previamente, a las 12:30, la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita, retomará el debate sobre el proyecto de falsas denuncias. Esta iniciativa, impulsada por la radical Carolina Losada, cuenta con el visto bueno del oficialismo.

El dictamen propone penas de prisión de uno a tres años para quien denuncie falsamente un delito. Sin embargo, el castigo se agrava de tres a seis años si la falsa denuncia se da en contextos de violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual. Asimismo, establece penas de hasta cuatro años para peritos o testigos que callen o nieguen la verdad ante la autoridad.

Mañana a las 19, los jefes de bloque se reunirán en Labor Parlamentaria para definir la sesión del jueves. El temario previsto incluye: