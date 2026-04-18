El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya comunicó al Gobierno que no cuenta con el respaldo reglamentario para derogar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante este escenario, la Casa Rosada analiza activar un plan B: repetir la fórmula de 2025 y buscar la suspensión de las PASO, aunque la denominada oposición dialoguista todavía se muestra con cierta suspicacia en torno al acompañamiento de la iniciativa.

La Reforma Política impulsada por Javier Milei quedó en suspenso. En La Libertad Avanza comprenden que de no lograr el consenso para la suspensión, la única alternativa viable sería transformar las PASO en optativas. Sin embargo, espacios políticos como el PRO y la UCR ya marcaron un límite: “Hasta aquí llegamos”. Los radicales adv irtieron que quitar la obligatoriedad profundizaría la baja participación electoral.

En este marco, desde el oficialismo sostuvieron: “Queremos sacarle esa carga a la gente y reducir un gasto innecesario”. Por el contrario, la oposición defiende las primarias como una herramienta vital para organizar las candidaturas internas de cada espacio, sospechando que el interés libertario por suprimirlas responde más a una estrategia política que a un ahorro fiscal.

Cabe recordar que el presidente fue insistente con este cambio desde su discurso del 1 de marzo, cuando en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso dijo. “Necesitamos reformar integralmente el sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y también cómo se financian los partidos, para dar mayor transparencia”.

Reforma Política: los puntos críticos del proyecto del Gobierno

La iniciativa que diseña la Casa Rosada y que aún no tiene fecha de ingreso al Congreso contempla los siguientes puntos considerados como críticos:

Financiamiento: El fin de los aportes públicos para campañas, reemplazándolos por fondos privados y cuotas de afiliados.

Boleta Única: Ajustes para permitir el voto por lista completa.

Calendario: Unificar las elecciones provinciales con las nacionales para 2027.

Para avanzar, el Gobierno necesita una mayoría absoluta (129 votos en Diputados y 37 en el Senado), tal como exige el artículo 77 de la Constitución Nacional. Es por eso que la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem decidió postergar el envío del proyecto tras evaluar que los números son insuficientes.

Actualmente, el oficialismo suma sus 95 diputados propios y algunos apoyos aislados, como el del gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Sin embargo, sin el acompañamiento orgánico del PRO y la UCR, la reforma no prosperará.

En este esquema, el ministro del Interior, Diego Santilli, juega un papel clave negociando con mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El objetivo es doble: el fin de las PASO y la unificación del calendario 2027, dos metas que por ahora se perciben como una tarea compleja para el Gobierno.