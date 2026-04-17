De la visita al Muro de los Lamentos a la reunión con Benjamín Netanyahu:

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei partirá este sábado rumbo a Israel, en lo que configura su tercera visita al país de Medio Oriente, asediado por las tensiones en la rgión.

Según el cronograma de actividades previsto, la delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) llegará a las 9.30 (hora israelí) del domingo.

Como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, una práctica que estila repetir ante cada viaje al destino. Por su parte y con agenda propia, Quirno reunirá con su par israelí Gideon Sa’ar.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: Presidencia

Milei tendrá también un encuentro con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

Por la noche asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, quien convocó además al mandatario estadounidense Donald Trump.

Asimismo, en su recorrido por el Estado judío, Milei será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, se reunirá con su par Isaac Herzog y recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

La agenda de Javier Milei en Israel

Sábado 18 de abril

11.00: parte el vuelo que del presidente y la comitiva hacia Israel

Domingo 19 de abril

03.30 : llegada del presidente a Israel

04.30 : Milei visita el Muro de los Lamentos

10.15 : el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reúne con su par israelí Gideon Sa’ar

11.30 : Milei mantiene un encuentro con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Horario a confirmar : anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al

Horario a confirmar : firma de acuerdos y Declaraciones conjuntas

Horario a confirmar : Reunión ampliada

15.00: pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl

Lunes 20 de abril

04.30 : Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan

9.30 : Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog

11.30: el presidente visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos

Martes 21 de abril

04.30 : encuentro con rabinos

10.00 : el presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro

15.00 : Milei participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) - Actividad a confirmar

Horario a confirmar : Visita al Muro de los Lamentos

17.30: partida de Milei y su comitiva de regreso a la Argentina

Miércoles 22 de abril

10.00: llegada del vuelo que conduce al mandatario a la Ciudad de Buenos Aires

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.