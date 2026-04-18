Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: Presidencia

Javier Milei viaja este sábado a Israel para cumplir una agenda intensa que combina gestos políticos, cooperación educativa y decisiones diplomáticas de fuerte impacto regional. Se trata de su tercera visita oficial al país desde que asumió la presidencia y ocurre en un contexto internacional particularmente sensible, marcado por tensiones en Medio Oriente y un reposicionamiento explícito de la Argentina en el tablero global.

El mandatario participará de los actos oficiales por el Día de la Independencia de Israel, donde fue invitado especialmente por las autoridades locales, y mantendrá reuniones con los máximos representantes del gobierno israelí. Desde la Casa Rosada describen el viaje como “estratégico” y con potenciales anuncios que trascienden lo simbólico.

Un gesto político con alto impacto internacional

La presencia de Milei en una fecha clave para Israel no es casual. Representa una señal de alineamiento político y diplomático que el Gobierno argentino viene consolidando desde el inicio de la gestión. En esta oportunidad, el Presidente no solo asistirá a ceremonias oficiales, sino que también recibirá una distinción institucional en reconocimiento a su respaldo público al Estado israelí en el actual escenario geopolítico.

Este viaje refuerza una política exterior basada en vínculos directos con aliados estratégicos, especialmente Israel y Estados Unidos, y marca distancia con el histórico enfoque de neutralidad que caracterizó a gestiones anteriores.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

Acuerdos universitarios y cooperación académica

Uno de los ejes menos ruidosos, pero más relevantes de la visita, será la firma de acuerdos de cooperación académica y científica entre universidades argentinas e israelíes. Las negociaciones incluyen programas de intercambio, desarrollo tecnológico conjunto e investigaciones aplicadas en áreas clave como inteligencia artificial, ciencias duras y economía del conocimiento.

Desde el entorno presidencial destacan que estos convenios buscan “exportar talento argentino” y, al mismo tiempo, incorporar innovación educativa al sistema local. La apuesta apunta a largo plazo y se inscribe en la estrategia de Milei de vincular economía, conocimiento y política exterior.

La embajada en Jerusalén: una decisión que vuelve al centro del debate

Aunque no figura oficialmente en la agenda pública, una de las mayores expectativas gira en torno al posible anuncio sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. La iniciativa ya había sido anticipada por el Presidente en ocasiones anteriores y su concreción tendría un impacto diplomático significativo.

De avanzar, Argentina se sumaría a un grupo reducido de países que reconocen a Jerusalén como capital israelí, una decisión que genera apoyos y rechazos en partes iguales dentro de la comunidad internacional. En el Gobierno hablan de una definición “en etapa final”, aunque admiten que los tiempos dependen de factores políticos y de seguridad.

Una comitiva reducida y un mensaje claro

Milei viajó acompañado por funcionarios clave de su gabinete, en una comitiva reducida, alineada con el discurso de austeridad que promueve su gestión. La idea, sostienen fuentes oficiales, es “maximizar resultados políticos con mínima estructura”.

El regreso a Buenos Aires está previsto para mediados de la próxima semana, luego de una serie de reuniones bilaterales y actividades oficiales que podrían dejar anuncios concretos en materia educativa, diplomática y de cooperación internacional.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

Un viaje que trasciende lo protocolar

Más allá del contenido formal, la visita del Presidente a Israel funciona como una declaración política. Confirma el rumbo de la política exterior libertaria y consolida una narrativa de alineamientos claros, decisiones firmes y ruptura con la ambigüedad diplomática.

En un escenario global volátil, la gira de Milei vuelve a colocar a la Argentina en la conversación internacional y abre interrogantes sobre los próximos pasos de su estrategia geopolítica. Lo que ocurra en Israel podría marcar un antes y un después en la relación bilateral y en el posicionamiento regional del país.