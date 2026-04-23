Javier Milei recibió al magnate Peter Thiel en la Casa Rosada. Foto: X @OPRArgentina

El presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada al empresario Peter Thiel, en un encuentro que refuerza los vínculos del Gobierno con figuras clave del ecosistema tecnológico global y del capital de riesgo. La reunión comenzó a las 14 en el despacho presidencial y contó con la participación del canciller Pablo Quirno, junto a la comitiva del magnate.

Javier Milei se reunió con Peter Thiel en Casa Rosada: foco en inversiones y tecnología

El cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley arribó a la Argentina con una agenda reservada que incluye encuentros con empresarios y referentes del mundo financiero. En ese marco, la semana pasada mantuvo una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo, en lo que se interpreta como un acercamiento al núcleo estratégico del Gobierno.

Peter Thiel es cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley. Foto: Reuters (Matías Baglietto)

El encuentro de este jueves marca el segundo cara a cara entre Milei y Thiel en la Casa Rosada. El antecedente más reciente fue en febrero de 2024, cuando el empresario realizó una visita de bajo perfil acompañado por su pareja, Matt Danzeisen. En aquella oportunidad, el ingreso se dio sin difusión oficial.

Palantir, inteligencia artificial y vínculos con el Gobierno de Estados Unidos

Thiel y Danzeisen son los principales accionistas de Palantir Technologies, compañía fundada en 2003 con apoyo inicial de la CIA. La firma se especializa en big data e inteligencia artificial (IA) aplicada a agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales.

El encuentro de este jueves marca el segundo cara a cara entre Milei y Thiel en la Casa Rosada. Foto: Reuters (Matías Baglietto)

Palantir mantiene contratos estratégicos con el Gobierno de Estados Unidos, el Ejército y múltiples actores del sector privado global, lo que la posiciona como una pieza clave dentro del entramado tecnológico-militar.

Interés de Peter Thiel en el rumbo económico y sociocultural del gobierno de Milei

Según averiguó ‘TN’, el empresario de 58 años (identificado con posturas libertarias y anarcocapitalistas) llegó al encuentro con el objetivo de interiorizarse sobre el rumbo del Gobierno en materia económica y sociocultural.

Peter Thiel llegó a la Argentina con una agenda reservada que incluye encuentros con empresarios. Foto: Reuters (Matías Baglietto)

La reunión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de fortalecer vínculos con inversores internacionales y figuras influyentes que puedan acompañar el proceso de apertura económica y atracción de capitales hacia la Argentina.